Petspemf Pad, un tapis connecté électromagnétique pour animaux de compagnie.

La société américaine MDCN Technologies, Inc. lance « Petspemf Pad », un tapis connecté dédié au bien-être de votre animal de compagnie. Un tapis qui a pour fonction de réduire les douleurs musculaires de vote animal de compagnie grâce à la technologie électromagnétique.

Les animaux de compagnie représentent une place importante dans le quotidien des humains. Ceux-ci sont même prêts à dépenser sans compter lorsqu’il s’agit de leur animal de compagnie. Certaines études montrent d’ailleurs que les maitres de chiens et chats sont prêts à dépenser plus pour leur animal de compagnie et s’occupent de leur bien-être.

Petspemf Pad, un tapis qui soigne votre chien ou votre chat.

Cette société américaine se base sur des études qui confirme que CEMP soulage la douleur, réduit l’enflure, aide à la relaxation et augmente le niveau d’énergie. Ce tapis se base donc sur la technologie Omnipemf pour apporter du bien-être à votre animal. Le coussin de repos est disponible en deux tailles selon la taille de votre animal.

Soit une taille de 700mm x 445mm x 20mm, soit une taille de 330mm x 445mm x 20mm pour un poids de 295 grammes et 590 grammes. Détail intéressant, la société MDCN Technologies, Inc. souligne que son tapis est doté d’une texture antibactérienne. Le tapis est en outre doté d’un système qui aura pour fonction d’envoyer des ondes électromagnétiques. La firme bien sûr assure que ces ondes sont sans risque pour votre animal de compagnie et qu’elles ont pour effet de réduire les douleurs articulaires, inflammation voir l’arthrite.

Associé à un module connecté et une application à installer sur votre smartphone, il est possible de programmer jusqu’à trois programmes différents et de mettre en route l’électrothérapie à distance depuis votre smartphone. L’application qui est gratuite est disponible pour les utilisateurs de smartphone Android ou Apple. Il est possible de configurer des programmes allant de 20 minutes jusqu’à huit heures. Cette dernière option pourra être utilisée pour la nuit lorsque le chien dort.

Prix et Disponibilité.

Le Petspemf Pad est proposé au prix de 399€, mais bénéficie pour le moment d’une remise sur le site d’Indiegogo qui présente le projet pour 269€.