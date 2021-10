Acer Chromebook Spin 514, le nouveau convertible de la marque.

Avec ces nouveaux Acer Chromebook Spin 514, la marque étoffe une fois de plus sa gamme d’ordinateur portable orienté Google alias pour les plus habitués de l’informatique, le Chromebook.

Petit rappel concernant le Chromebook avant de vous parler de cette nouvelle gamme que propose Acer. Les Chromebook ont été « développés » par Google dans le but de proposer au grand public des ordinateurs portables à bas prix. La différence entre un Chromebook et un ordinateur portable classique réside dans le fait que celui-ci n’utilise pas Windows comme système d’exploitation, mais un système d’exploitation propriétaire de Google (un peu comme Android sur le smartphone).

Par ailleurs, la plupart des applications et services sont stockés dans le Cloud de Google. Dès lors, la machine a besoin de moins de puissance pour pouvoir bien tourner. De la sorte, cela permet aux constructeurs de réduire les couts et donc de proposer un prix plus attrayant.

Acer Chromebook Spin 514, plus qu’un simple Chromebook ?

Derrière cette référence se dévoile une gamme complète d’ordinateurs portables de type Chromebook que vous pourrez configurer selon vos besoins. Toutefois, une grande partie des caractéristiques sont similaires comme pour toute gamme d’ordinateurs portables.

Alors, tout d’abord, ces Acer Chromebook Spin 514 héritent d’un écran FHD de 14 pouces. Ce qui les rend relativement fins et compacts. On pourrait pour ainsi dire parler ici non pas de « notebook » mais bien « d’ultrabook ».

D’autant que l’écran offre un rapport-écran/châssis de 84 %. De plus, l’écran est tactile et est équipé de charnières qui permettent de le faire pivoter à 360°. Ainsi, il transforme votre Acer Chromebook Spin 514 en tablette selon vos besoins.

Au cœur de ces Acer Chromebook Spin 514, on trouve des processeurs pouvant aller jusqu’au processeur Intel® Core™ i7 jusqu’à la 11e génération. LA mémoire peut elle aussi être étendue à la demande selon le modèle que vous aurez choisi.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve un large pavé tactile, un port USB 3.0, un port USB 2.0 et deux ports USB-C. Présente également, une webcam MIPI FHD qui exploite un filtre en verre bleu et une technologie de réduction du bruit. Enfin, détail intéressant, le clavier est rétroéclairé.

Enfin pour ce qui est de la connectivité, l’utilisateur pourra compter sur une connexion Wi-Fi de qualité avec la présence du Wi-Fi 6 grâce à une puce Intel ainsi que le Bluetooth qui permettra d’associer casque audio, souris ou clavier Bluetooth.

Prix et Disponibilité.

L’Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) sera disponible dans le courant du mois de janvier 2022 à partir de 799€, prix conseillé ttc.