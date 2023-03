Téléviseurs BRAVIA XR, Sony présente la gamme 2023.

Avec cette nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR, Sony propose quatre nouveaux téléviseurs qui pourront venir s’installer dans votre salon selon vos besoins. Des écrans qui ont pour références A80L OLED, A95L QD-OLED, X95L Mini LED ou encore X90L Full Array LED.

Sony renouvelle donc sa gamme d’écrans plats grand public en proposant pour le moment pas moins de quatre modèles tous équipés de sa technologie XR Clear Image. Une technologie qui selon le constructeur japonais a pour fonction d’améliorer la réduction du bruit et la clarté des mouvements en diminuant le flou pour créer des scènes d’action éclatantes.

Vous l’aurez compris cette nouvelle gamme apporte différents choix en matière de dalle selon les préférences du client et selon le prix qu’il est prêt à mettre également. On notera au passage que pour la plupart des modèles, le client aura le choix entre différentes tailles d’écran allant du 55 pouces au 98 pouces pour le BRAVIA XR X90L 4K HDR Full Array LED TV.

Ainsi, la plupart des modèles reprennent des fonctions et des technologies communes comme la toute nouvelle technologie XR Clear Image ou encore l’Acoustic Center Sync, qui synchronise le système audio du téléviseur avec le canal central d’une barre de son Sony compatible afin d’en faire les haut-parleurs centraux.

Les modèles A95L et A80L intègrent l’Acoustic Surface Audio+TM, avec des actionneurs qui font vibrer l’ensemble de l’écran pour produire du son correspondant parfaitement à l’image affichée. Il est en outre possible d’activer ou désactiver rapidement le VRR ou la Motion Blur Reduction.

Des fonctionnalités pour les gamers.

La marque souligne au passage que cette nouvelle génération tient également compte des clients qui aiment jouer à la console de jeu (et notamment à la PlayStation® 5). De fait, Sony annonce que les nouveaux Téléviseurs BRAVIA XR sont équipés des fonctionnalités exclusives Auto HDR Tone Mapping et Auto Genre Picture Mode. Des modes qui optimisent la qualité d’image pour les jeux et le streaming. De plus, Sony a intégré un nouveau « Menu Jeu » à cet effet.

Toujours connectés et accès au streaming.

Comme tous les téléviseurs actuels, ces nouveaux Téléviseurs BRAVIA XR sont dotés d’une connexion Wi-Fi et sont certifiées Google TV ce qui permettra à l’utilisateur d’avoir accès à la bibliothèque complète de Google depuis le salon. En outre, ces nouveaux écrans sont compatibles avec l’assistant Google. De la sorte il vous sera possible de dire : « OK Google, trouve des films d’action ».

Prix et Disponibilité.

La disponibilité et les prix de vente seront annoncés ultérieurement en 2023.