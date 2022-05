Nice Era Inn Edge S Li-ion, un moteur tubulaire autonome connecté pour vos stores.

Avec son Nice Era Inn Edge S Li-ion, la marque française spécialiste de la domotique propose un nouveau moteur tubulaire autonome pour rendre vos stores intérieurs électriques et connectés. Particularité, ce moteur rend aussi vos stores connectés.

Ça fait un moment maintenant qu’on vous parle de la société Nice, qui propose des solutions de domotique connectée pour toute la maison. Il y a peu on vous parlait encore de son nouveau système de porte de garage connecté. Cette fois, la marque s’intéresse à vos stores intérieurs.

Nice Era Inn Edge S Li-ion, quand vos stores deviennent électriques et connectés.

L’envie parfois de passer au store intérieur connecté et électrique en matière de domotique est grande, mais devoir réinvestir dans des nouveaux stores, cela en freine plus d’un. Nice ici propose une toute nouvelle solution avec un moteur tubulaire autonome. En effet, la subtilité de la marque sur ce nouveau produit est que le store ne nécessitera aucune prise ou arriver électrique.

De fait, le tube Nice Era Inn Edge S Li-ion qui enroule le store est équipé d’un moteur électrique et d’une batterie interne qu’il suffira de recharger grâce à un chargeur ou une batterie externe via un cordon USB C. Une batterie rechargeable de type lithium-ion dont la recharge s’effectue en moins d’une heure. Nice annonce par ailleurs une autonomie allant jusqu’à 1 an (1 cycle par jour).

De plus , le système est équipé d’un interrupteur On/Off qui simplifie la programmation. Le système est également doté de ce que la marque appelle la fonction Soft Start & Soft Stop. Soit démarrage et un arrêt progressif en douceur et assure des manœuvres très silencieuses (< 35 dB) grâce à sa vitesse réglable.

Connectivité quand tu nous tiens.

Afin de rendre sont dispositif Nice Era Inn Edge S Li-ion compatible avec le reste de sa gamme, celui-ci est équipé d’un protocole radio permet au moteur Era Inn Edge S Li-ion une compatibilité directe avec la box domotique Nice Yubii Home pour s’intégrer simplement à l’écosystème d’habitat intelligent Yubii.

Ainsi, associé au système connecté, il sera possible via l’application pour smartphone dédié de Nice de piloter à distance les stores ou de les coupler à des scénarii en rapport avec d’autres équipements domotiques de la maison. Ainsi vous pourrez par exemple programmer les stores pour que ceux-ci se lèvent et se baissent à des heures bien précises ou encore quand vous partez de manière automatique.