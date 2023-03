Fire TV update, une bonne nouvelle pour les porteurs d’appareils auditifs de Cochlear.

Aujourd’hui, Fire TV lance le streaming audio pour les appareils auditifs (Audio Streaming for Hearing Aids – ASHA) à partir des appareils Fire TV vers les solutions auditives Cochlear™.

Vous ne le savez peut-être pas, mais il y aurait selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la même qui nous aurait roulés dans la farine avec le Covid-19, plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde vivant avec une perte d’audition.

Soit 1,5 milliard de personnes susceptibles de devoir porter des aides auditifs. Et dans ce segment, la société Cochlear a décidé de donner à ses utilisateurs encore plus de compatibilité avec les objets connectés d’aujourd’hui.

Effectivement, le fabricant d’aides auditives vient d’annoncer que désormais ses utilisateurs peuvent connecter directement leurs prothèses auditives Cochlear Nucleus® 8, Nucleus 7, Nucleus Kanso® 2 et Baha® 6 Max directement à leurs appareils Fire TV compatibles.

De la sorte, il sera possible pour les porteurs des aides auditives de recevoir leur musique préférée directement dans leurs oreilles. Mais la mise à jour du produit d’Amazon ne s’arrête pas là. En effet, les utilisateurs auront également la possibilité d’interagir avec Alexa.

Pour les deux partenaires, c’est une étape de plus vers plus de symbiose des systèmes :

« Il s’agit d’une étape de notre parcours visant à rendre les appareils connectés et les services Amazon plus accessibles pour tous nos clients dans le monde. Nous sommes ravis de faire évoluer ces fonctionnalités au fil du temps et nous sommes impatients de recevoir les retours de nos clients sur ce qu’ils trouvent utile ».