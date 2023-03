Audi MIB 3 intègre une boutique d’applications sur ses voitures.

Avec son Audi MIB 3, Audi qui intègre de plus en plus de connectivité dans ses voitures vient d’annoncer qu’il proposera cette année sur certains modèles une boutique d’applications qui seront directement accessibles depuis le tableau de bord et de son système d’infodivertissement de troisième génération.

Plus besoin de vous dire que de nos jours, nos voitures sont de plus en plus connectées et deviennent des smartphones ambulants avec des systèmes d’infodivertissement toujours plus complet. Et Audi, constructeur allemand dans la catégorie dite « Premium » n’échappe pas à la règle. Le constructeur allemand souligne d’ailleurs qu’il va pousser de nouvelles applications sur certains de ses modèles.

Audi étoffe son système d’infodivertissement de troisième génération, Audi MIB 3.

Ainsi, le constructeur allemand annonce une boutique avec un portefeuille d’applications spécifiques au marché qui sera déployée dans certains de ses modèles. La base technique de cette innovation est une extension de l’Audi MIB 3 avec un composant électronique supplémentaire : un module matériel Audi de la taille d’une clé USB est chargé avec un système d’exploitation open source et permet ainsi d’accéder aux applications tierces dans le véhicule.

Concrètement, cette nouvelle boutique Audi MIB 3 apportera des applications comme Musique, Vidéo, Jeux, Navigation, Parking & Chargement, Productivité, Météo et Actualités. Le client Audi pourra par exemple profiter des services tels qu’Amazon Music et Spotify.

Des nouvelles applications, mais pas toujours gratuites.

Des applications et une boutique qui sera accessible via une connexion établie par la voiture elle-même au travers d’une carte SIM embarquée. Pour ce qui est du téléchargement de ces applications, Audi souligne qu’elles seront payantes. En fait, concrètement les 25 premiers giga-octets sont gratuits. Après, le client devra mettre la main au portefeuille.

Bien sûr, Audi souligne qu’il sera toujours possible de venir associer son smartphone à la voiture au travers de la prise en charge d’Android Auto et d’Apple CarPlay avec l’option « interface smartphone ».

Prix et Disponibilité.

La boutique d’applications sera disponible à partir de juillet sur certains modèles équipés de la dernière version logicielle MIB 3, à savoir les Audi A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 e-tron, et Audi e-tron GT. Ces modèles Audi seront équipés de la boutique d’applications dès l’usine. La fonctionnalité sera étendue à d’autres modèles en 2023. Les applications tierces ne sont pas disponibles sur les véhicules dont la date de production est antérieure.