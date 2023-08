Test : Sony Xperia 10 V

Dans ce test, nous allons passer le Sony Xperia 10 V au crible. Sony, Marque connue et reconnue qu’on ne présente plus, le constructeur Japonais vient ajouter son milieu de gamme dans une catégorie déjà bien remplie.

A t’il des armes pour conquérir ce segment ? Voyons ça de plus près.

Préambule.

Le Sony Xperia 10 V vient agrandir la déjà très grande famille Xperia. Son look atypique se démarque des autres smartphones. En effet, il est très étroit et confère une impression de longueur qui surprend toujours un peu. On notera la qualité de l’écran mais pour le reste, Sony a fait des choix étranges concernant la finition notamment un dos en plastique.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

DESIGN Hauteur 155 mm (6.10 pouce) Largeur 68 mm (2.68 pouce) Épaisseur 8.3 mm (0.33 pouce) Poids 159 grammes (5.61 onces) Matériaux de fabrication Le dos : plastique

Cadre : Plastique

Devant : Gorilla Glass Victus Couleurs Noir, Couleur lavande, Couleur vert sauge, blanc Indice de protection IP65, IP68

ÉCRAN Technologie d’affichage OLED Taille de l’écran 6.1 pouce Résolution 1080 × 2520 px Ratio d’aspect 21:9 Densité de pixels 449 ppp Taux d’occupation de l’écran ≈ 82.5% Protection d’écran Corning Gorilla Glass Victus Écran tactile Oui Caractéristiques 1 milliard de couleurs, Écran tactile capacitif, HDR, Multi-touches, Affichage TRILUMINOS

MATÉRIEL Chipset Qualcomm Snapdragon 695 Cœurs de processeur Octa-core Technologie de processeur 6 nm Vitesse maximale du processeur 2.2 GHz Architecture du processeur 64-bit Microarchitecture Cortex-A78, Cortex-A55, Qualcomm Kryo 660 Type de mémoire LPDDR4X GPU Qualcomm Adreno 619 Mémoire Vive 6GB, 8GB Stockage 128GB Stockage extensible Oui Carte SD microSDXC

LOGICIEL Système d’exploitation Android 13 (Tiramisu)

CAMÉRA PRINCIPALE Caméra Oui Caméra triple 48 Mpx , f /1.8, 26 mm ( Grand angle ), 0.8 μm , 1/2″ Taille du capteur Stabilisation optique de l’image (OIS)

PDAF 8 Mpx, f/2.2, 54 mm ( Téléobjectif ), 1.0 μm, x2 Zoom optique, 1/4.4″ Taille du capteur PDAF 8 Mpx, f/2.2, 16 mm ( Ultra-grand angle ), 1.12 μm, 1/4.0″ Taille du capteur Flash Oui Type de flash Flash LED Caractéristiques Plage dynamique élevée (HDR)

Panorama vidéo Oui Résolution vidéo 1080p @ 30 fps

CAMÉRA FRONTALE Caméra Oui Caméra unique 8 Mpx , f /2.0, 26 mm ( Grand angle ), 1.12 μm , 1/4.0″ Taille du capteur Caractéristiques Plage dynamique élevée (HDR) vidéo Oui Résolution vidéo 1080p @ 30 fps

BATTERIE Type Li-Poly Capacité 5000 mAh Amovibilité Non amovible Charge rapide Oui

RÉSEAU Cartes SIM Dual SIM Type de carte SIM Nano-SIM, eSIM VoLTE Oui Vitesse des données 5G, LTE-A, HSPA Bandes 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Bandes 3G HSPA: 850 / 900 / 1700 / 2100 MHz Bandes 4G LTE: b1 (2100), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) Bandes 5G 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz)

CONNECTIVITÉ Wi-Fi Oui ( Wi-Fi 5 ) Normes Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac Fonctionnalités Wi-Fi Bi-bande, Point d’accès pour mobiles, Wi-Fi Direct Bluetooth Oui, v5.1 Ports USB USB Type-C 2.0

USB On-The-Go Connectivité USB Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB GPS Oui Fonction GPS A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS NFC Oui

MULTIMÉDIA Haut-parleur Oui Prise casque Oui Type de son Audio 24 bits/192 kHz, Stereo Radio FM Non

CARACTÉRISTIQUES Capteurs Accéléromètre

Boussole

Capteur de proximité

Capteur d’empreintes digitales latéral Particularités Quick Charge

USB Power Delivery

Contenu de la boîte:

La boîte ne contient que… le smartphone !

Les constructeurs commençaient à devenir “radinoécolo” en supprimant le bloc d’alimentation mais là, on vire vraiment dans la 8e dimension.