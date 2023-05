Sony SRS-XV800, la nouvelle enceinte de soirée de Sony.

Sony présente la nouvelle SRS-XV800, une enceinte colonne qui a l’ambition d’animer vos soirées et de créer une ambiance de ouf.

Sony est un acteur incontournable dans le monde de l’électro de l’audio et vidéo grand public. La marque japonaise est présente dans tous les segments. Les smartphones, l’audio avec des casques de qualité, mais aussi des enceintes audio. La marque nous dévoile cette semaine une nouvelle enceinte dans sa gamme SRS.

Sony SRS-XV800, pour des soirées qui font du bruit !

Cette nouvelle enceinte Sony SRS-XV800 entre dans la gamme du constructeur des enceintes connectées sur colonne qui ne passe pas inaperçue dans une pièce. En effet, cette gamme d’enceintes chez Sony est clairement prévue soit pour faire office de chaine hi-fi dans votre salon, soit pour être utilisée comme enceinte de soirée lors d’un anniversaire, d’une fête ou d’un évènement à fêter.

Du son, du son et encore du son.

Cette enceinte audio est équipée de deux haut-parleurs intégrant la technologie Bass Reflex pour un rendu des basses plus profondes. Elle est également munie de 3 tweeters, deux woofers et deux tweeters arrière. Le tout tien dans une enceinte colonne d’une taille de 317mm x 720mm x 375mm et un poids de 18.5 Kg.

Du Bluetooth pour une connexion sans fil.

L’enceinte Sony SRS-XV800 vit avec son temps et est dotée d’une connexion Bluetooth 5.2 compatible avec les protocoles AD2P, AVRCP, SPP. En outre, il est possible d’associer deux enceintes entre elles pour faire un effet stéréo.

Détail intéressant, l’enceinte est certifiée IPX4 ce qui permet d’éviter les éclaboussures… Pour ce qui est de l’autonomie de l’enceinte, Sony annonce environ 25 heures d’écoute. La charge se fera via un port USB-A. On notera également que Sony a intégré sur la Sony SRS-XV800, un bandeau lumineux qui pourra être associé au rythme de la musique pour créer une ambiance festive ou de soirée.

Dernier détail, mais non des moindres, il est possible de piloter l’enceinte directement depuis le smartphone au travers d’une application dédiée.