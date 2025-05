Caméra Sony FX2 : la nouvelle référence plein format pour les créateurs d’images exigeants

La gamme Cinema Line de Sony s’agrandit avec l’arrivée de la FX2, une caméra plein format pensée pour conjuguer compacité, performances et ergonomie. Destinée aux vidéastes professionnels et indépendants, elle bouscule les standards dans son segment.

Avec la FX2, Sony confirme son ambition d’offrir aux créateurs d’images des outils toujours plus complets. Ce nouveau modèle reprend l’ADN des caméras FX tout en proposant une souplesse d’utilisation accrue grâce à une conception allégée, un viseur innovant et une interface tactile simplifiée.

Capteur plein format et qualité cinéma : le cœur de la FX2

Dotée d’un capteur Exmor R™ BSI de 33 Mpx, la FX2 permet de filmer en 4K DCI 10 bits avec un rendu visuel proche du cinéma.

A relire : Sony ZV-E1, un nouvel appareil photo pour vloggueurs ! C’est en tout cas comme tel que le Sony ZV-E1 est défini par la marque. Un appareil photo de type hybride qui permet de prendre à la fois des photos et des…

Elle offre une plage dynamique de plus de 15 stops, une double base ISO (800/4000) et une montée en sensibilité jusqu’à 102400 ISO. Grâce au S-Log3, au S-Cinetone™ et aux LUTs importables, le rendu est personnalisable en profondeur. Cette approche technique assure un rendu naturel des tons de peau, des bokehs doux et une colorimétrie fidèle.

Stabilisation avancée et autofocus piloté par IA

La stabilisation dynamique active, une première dans la gamme Cinema Line, permet une captation fluide à main levée, même en mouvement. L’autofocus, boosté par une puce IA, offre une reconnaissance en temps réel des sujets humains, animaux ou véhicules. La compensation du « focus breathing » et la transition AF personnalisable ajoutent une dimension créative aux séquences. Le système anticipe les déplacements du sujet, maintenant la netteté et le cadrage au centre de la scène.

Une ergonomie pensée pour le terrain

Le design compact, hérité des FX3 et FX30, facilite l’usage solo. Avec un poids de 679 grammes, la FX2 se glisse dans les configurations les plus mobiles. Son viseur OLED inclinable haute définition et son écran tactile orientable permettent un cadrage précis dans toutes les positions. Trois points de montage 1/4-20 UNC permettent des setups variés. En version kit, la poignée XLR-H1 ajoute une connectivité audio professionnelle, avec 4 canaux numériques 24 bits.

Polyvalence photo et vidéo dans un seul boîtier

La FX2 se distingue par la présence d’un obturateur mécanique, permettant des prises de vue fixes en 33 Mpx, optimisées pour l’étalonnage grâce à la capture en mode Log. Le sélecteur VIDEO/PHOTO permet de basculer rapidement entre les modes, avec une interface qui s’adapte en conséquence. Cette double capacité rend la FX2 idéale pour les créateurs de contenu hybrides, à la recherche d’un seul outil pour la photo et la vidéo.

Connectivité et écosystème professionnel

Compatible avec les flux 4K 60p 10 bits 4:2:2 via HDMI A, la FX2 gère aussi le RAW 4.6K 16 bits pour un enregistrement externe de très haute qualité. Elle supporte le Wi-Fi 5 GHz, le LAN filaire via adaptateur, l’USB PD, et les transferts 10Gbps. L’interface verticale du menu facilite les captations pour réseaux sociaux, preuve que Sony intègre les nouveaux usages sans renier les exigences pros.

Récapitulatif technique

Capteur plein format Exmor R™ BSI 33 Mpx

Double base ISO : 800 / 4000

Sensibilité maximale : 102400 ISO

Plage dynamique : 15+ stops

Enregistrement 4K DCI 4:2:2 10 bits All-Intra

Formats : XAVC S-I, S-Log3, S-Cinetone™, Cine EI

LUTs importables : jusqu’à 16

Viseur inclinable OLED 3,68M pts

Écran orientable tactile 3”

Stabilisation dynamique active

Autofocus IA avec reconnaissance sujets multiples

Mode photo 33 Mpx en Log

Sortie vidéo HDMI A 4K60p / RAW 4.6K 16 bits

Audio : 4 canaux XLR/TRS + mini-jack 3,5 mm

Connectivité : Wi-Fi 5 GHz, USB PD, LAN via adaptateur

Dimensions : 129,7 x 77,8 x 103,7 mm

Poids : 679 g

Disponibilité : juillet 2025

Prix : 3200 € (boîtier), 3700 € (avec poignée XLR)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.