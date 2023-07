HT-AX7, Sony présente un nouveau système home cinéma portable.

Avec son tout nouveau système home cinéma portable HT-AX7, Sony veut créer la nouveauté voir l’originalité avec un produit connecté audio sans fil pour le moins surprenant.

Sony fait partei des poids lourd dans le monde de l’audio , vidéo électro, high-tech mondial. Le géant japonais n’a de cesse d’innover et de s’intéresser à tous les secteurs. Cette fois la marque revient dans le segment de l’audio de salon grand public avec un produit qui pourrait bien vous surprendre.

HT-AX7, un home cinema pas comme les autres ?

CE nouveau home cinema HT-AX7 propose un design qui déjà ne laissera pas indifférent. Ensuite parce qu’il se compose de trois éléments que l’utilisateur pourra déplacer à sa guise. En effet, l’ensemble comprend trois enceintes toutes sans fil qui viendront se placer autour de l’utilisateur pour profiter d’une expérience audio saisissante avec un son spatialisé et enveloppant.

Et pour cause, outre la localisation des enceintes sans fil, le home cinéma HT-AX7 est doté de la technologie 360 Spatial Sound de Sony.

Le 360 Spatial Sound crée plusieurs haut-parleurs fantômes à l’avant, à l’arrière et au-dessus de l’utilisateur qui l’enveloppe d’un son spatialisé Conçu pour donner la sensation d’un son surround similaire à celui d’un cinéma, il suffit de placer les trois haut-parleurs dans une pièce, sans avoir besoin d’installations spéciales telles que des enceintes intégrées au plafond.

Voilà comment la marque définit sa technologie.

Connectivité sans fil à tout niveau.

Effectivement, cet ensemble de Sony est doté de Bluetooth et permettra d’associer les trois enceintes ensemble simultanément à toute source audio Bluetooth. Smartphone, tablette, PC portable. Bref, vous pourrez regarder vos séries et vous films depuis votre PC et avoir un rendu sonore de ouf.

A noter que pour ce qui est des enceintes, les haut-parleurs arrière sont automatiquement associés à l’unité centrale qui diffuse elle aussi le son.

Les deux enceintes arrière font penser à des petits sous-verres épais. D’ailleurs il est possible de les prendre avec une main.

Prix et Disponibilité.

Le HT-AX7 sera disponible en septembre 2023 pour un prix public conseillé d’environ € 550.