PlayStation : une nouvelle menace de hacking !

Un groupe de hacker auto-appelé « Ransomed.vc » vient d’annoncer avoir pénétré l’intégralité des systèmes informatiques de Sony et avoir récolté plus de 6 000 fichiers de données. Une information que dévoile CyberSecurity Connect.

Sony est devenu un énorme mastodonte dans le monde. Si la marque a su faire ses heures de gloire avec ses écrans et TV, puis ensuite avec ses ordinateurs portables (les fameux Sony Vaio) , la marque a su frapper fort quand elle s’est engouffrée dans le segment des consoles de jeux de salon avec sa PlayStation. Cette fois, elle doit à nouveau faire face à une nouvelle menace.

Une faille de sécurité et un vol de données de compte client.

L’information arrive de la part de « CyberSecurity Connect » qui annonce que le groupe Ransomed.vc revendique le piratage de « tous les systèmes Sony ».

Le groupe lui-même a annoncé :

« Nous avons réussi à compromettre [sic] tous les systèmes Sony. Nous ne les rançonnerons pas ! nous vendrons les données. Car Sony ne veut pas payer. LES DONNÉES SONT À VENDRE », ajoute le groupe, avant de déclarer « NOUS LES VENDONS ».

Aucune information de la part de Sony.

Si on suppose que le groupe de hacker a pris contact avec Sony pour négocier la revente de ces informations, pour le moment la société japonaise n’a encore confirmé aucune faille de sécurité, ni aucun vol de données la concernant.

Des données qui aux dires des pirates informatiques seront « publiées » à partir de demain si Sony ne réagit pas à leur annonce.

De la poudre aux yeux ?

Selon certains, le groupe de pirates parle d’un côté de « tous les systèmes Sony » et de l’autre, il a publié une arborescence de fichiers de l’intégralité de la fuite, qui semble contenir moins de 6 000 fichiers. Ce qui semble un peu faible en nombre de fichiers pour une société comme Sony.

Mais peut-être que le groupe de pirates « Ransomed.vc » n’a en réalité publié qu’une partie de l’arborescence de fichier qu’il a en sa possession.

Bref, il faudra donc attendre ces prochains jours pour voir ce qu’il en est et découvrir si les comptes des utilisateurs PlayStation et ayant accès au PlayStation Store sont impactés et si oui à quel niveau.