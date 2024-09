L’édition assistée par IA arrive sur les appareils Xperia : retouchez vos photos facilement !

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Sony Xperia ! Désormais, vous pouvez profiter des outils d’édition photo assistée par IA directement dans Google Photos. Que vous ayez un Xperia des séries 1, 5 ou 10, ces nouvelles fonctionnalités comme Retouche magique et Gomme magique vont vous simplifier la vie pour retoucher vos photos en un rien de temps.

Les smartphones Sony Xperia continuent d’enrichir leur palette d’outils. Avec cette mise à jour, Google Photos devient votre nouvel allié pour donner un coup de boost à vos photos, sans effort. Alors, si vous possédez un appareil des séries Xperia, cette nouveauté va vous plaire !

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’édition sur Xperia ?

Si vous avez déjà utilisé Google Photos, vous savez sûrement à quel point l’édition de photos y est facile. Avec cette mise à jour, les outils d’édition IA deviennent encore plus puissants. Par exemple, la Retouche magique vous permet de modifier vos photos en quelques gestes simples. En touchant l’élément à modifier, vous pouvez le repositionner ou le redimensionner d’un simple pincement.

De son côté, la Gomme magique est l’outil parfait pour enlever les petits détails gênants d’une image, comme une personne ou un objet en arrière-plan. Quelques clics suffisent pour faire disparaître ces éléments. Et ce n’est pas tout, vous avez aussi accès à des fonctionnalités comme l’Anti-Flou, qui rend vos photos plus nettes, et Éclairage portrait, pour ajuster les effets de lumière sur les visages.

Pourquoi cette mise à jour change tout pour les utilisateurs de Xperia ?

Cette mise à jour est une vraie valeur ajoutée pour les propriétaires de Sony Xperia. En intégrant ces outils IA dans Google Photos, Sony permet à ses utilisateurs de réinventer leurs photos de manière simple et intuitive. Vous n’avez plus besoin d’utiliser des logiciels complexes pour obtenir des retouches dignes d’un professionnel. Tout se fait directement depuis votre téléphone, avec des outils à portée de main.

Que vous vouliez simplement améliorer un cliché ou supprimer des éléments indésirables, Sony enrichit son offre avec cette édition IA accessible à tous. En plus, vous pouvez profiter d’effets sympas comme HDR, Color Pop, ou encore des modifications créatives comme Photo cinématique et Camouflage.

Comment en profiter dès maintenant ?

Si vous avez un Xperia 1, Xperia 5 ou Xperia 10, et que vous avez la version 6.9.3 ou plus récente de Google Photos, vous pouvez dès maintenant tester ces nouvelles fonctionnalités. La mise à jour est déjà disponible, donc n’hésitez pas à ouvrir Google Photos pour essayer Retouche magique et Gomme magique. Une simple mise à jour de l’application, et vous êtes prêts à retoucher vos photos comme un pro !

Récapitulatif des fonctionnalités disponibles sur Xperia

Retouche magique : repositionner et redimensionner les éléments d’une photo.

: repositionner et redimensionner les éléments d’une photo. Gomme magique : supprimer des objets indésirables d’une image.

: supprimer des objets indésirables d’une image. Anti-Flou : rendre vos photos plus nettes.

: rendre vos photos plus nettes. Éclairage portrait : ajuster les effets de lumière sur les visages.

: ajuster les effets de lumière sur les visages. HDR , Color Pop , Ciel , Photo cinématique , et Camouflage : personnaliser vos photos avec divers effets.

, , , , et : personnaliser vos photos avec divers effets. Disponible dans Google Photos version 6.9.3 et suivantes pour les séries Xperia 1, Xperia 5 et Xperia 10.

