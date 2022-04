BRAVIA XR MASTER Series A95K, les nouveaux téléviseurs Sony pour 2022.

Le géant japonais annonce la sortie des BRAVIA XR MASTER Series A95K. Des nouveaux écrans grand public qui proposent une résolution 4K OLED et qui intègrent la technologie XR Backlight Master Drive.

Sony est un géant parmi les géants du monde de l’audio et de la vidéo. La marque a su acquérir sa notoriété au fil des années pour se hisser au niveau où elle se trouve, et ce sans jamais défaillir. Avec cette nouvelle gamme, la marque veut proposer des téléviseurs de salon aux plus exigeants.

Téléviseurs BRAVIA XR MASTER Series A95K, de la technologie novatrice.

Cette nouvelle série d’écrans est la gamme haut de gamme que propose Sony avec des technologies variées comme son Cognitive Processor XR, le XR OLED Contrast Pro, l’Acoustic Surface Audio+™ ou encore le BRAVIA CAM6 et Ambient Optimization Pro.

Avec sa technologie Cognitive Processor XR, Sony prétend avoir développé une technologie qui comprend comment les êtres humains voient et entendent. Et cela afin de reproduire un réalisme au top des films.

Les téléviseurs Sony BRAVIA X85J LED sont disponibles dès à présent. Avec les Sony BRAVIA X85J LED, vous allez pouvoir regarder l’Euro 2020 ou vos séries préférées sur grand écran et en 4K. La marque vient en effet de dévoiler sa nouvelle gamme…

On notera au passage que la nouvelle dalle OLED (QD-OLED) renforce la luminosité des couleurs (jusqu’à 200 %) par rapport aux téléviseurs traditionnels. En outre, la technologie BRAVIA CAM6 optimise la qualité de l’image et du son.

Comme la plupart des téléviseurs d’aujourd’hui les nouveaux BRAVIA XR MASTER Series A95K sont équipés d’un média center et peuvent être connecté à internet via une connexion Wi-Fi. Dans le cas présent, Sony a installé l’application Google TV qui propose plus de 700 000 films, émissions, programmes de télévision en direct et autres divertissements. À noter que le tout est pilotable via une « télécommande Premium » comme le souligne Sony :

« Les BRAVIA XR MASTER Series A95K sont fourni avec la nouvelle télécommande en aluminium premium facile à utiliser et à nettoyer grâce à ses touches simplifiées et à son rétroéclairage permettant de la retrouver facilement, même dans l’obscurité. Ne perdez plus jamais la télécommande sous les coussins du canapé : grâce à la fonction de recherche Finder, il suffit de demander au téléviseur de trouver la télécommande et la télécommande sonnera ».

Perfect for PlayStation®5.

Cette nouvelle gamme BRAVIA XR MASTER Series A95K pourra accueillir la console de jeu de Sony, la PlayStation®5. Selon Sony, seule sa nouvelle gamme de téléviseurs est en mesure d’optimiser et d’ajuster automatiquement l’image avec les meilleurs paramètres pour la console PlayStation®5, qu’elle soit utilisée pour jouer ou regarder un film.

Ainsi, les utilisateurs auront l’impression de se retrouver au cœur de l’action. Affichant une résolution 4K à 120 ips, inhérente au HDMI 2.1, les téléviseurs Sony offrent des mouvements fluides et clairs indispensables à un jeu réactif.

Prix et Disponibilité.

Cette nouvelle BRAVIA XR MASTER Series A95K se compose actuellement de deux modèles, le XR-55A95K qui propose une dalle de 55 pouces, et le XR-65A95K. Les deux modèles seront disponibles dès le 22/05/2022 aux prix respectifs de 3299€ et 4399€.