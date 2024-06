Somfy présente ses nouveaux kits de motorisation pour volets roulants manuels connectés.

Somfy étoffe son catalogue avec des kits de motorisation universels

L’arrivée des kits de motorisation universels pour volets roulants manuels par le constructeur marque une étape importante dans le développement de la gamme de la marque. Ces kits permettent de transformer facilement des volets roulants manuels en systèmes motorisés, simplifiant ainsi leur utilisation au quotidien.

Les kits sont conçus pour s’adapter à la majorité des volets roulants manuels existants sur le marché. Cette universalité facilite grandement l’installation et garantit une compatibilité maximale. La marque enrichit ainsi son assortiment avec une solution accessible et pratique pour les utilisateurs souhaitant moderniser leur habitat sans entreprendre de gros travaux.

Les caractéristiques techniques des nouveaux kits Somfy

Les nouveaux kits de motorisation Somfy se distinguent par plusieurs caractéristiques techniques notables. Chaque kit comprend un moteur tubulaire puissant, capable de soulever des volets de différentes tailles et poids. Le système est conçu pour une installation simple et rapide, ne nécessitant que quelques outils de base.

Les kits sont également équipés de capteurs de fin de course électroniques, assurant une précision optimale lors de l’ouverture et de la fermeture des volets. De plus, la motorisation est compatible avec les commandes existantes, permettant une intégration facile dans un système de maison connectée.

Le constructeur a également intégré des fonctionnalités de sécurité avancées, comme la détection d’obstacles et le verrouillage automatique, garantissant une utilisation sans risque pour les utilisateurs.

Prix et Disponibilité.

Les nouveaux kits de motorisation universels pour volets roulants manuels de Somfy seront disponibles à partir de juin 2024. Le prix de vente recommandé pour ces kits se situe aux alentours de 299 euros. Ce tarif compétitif permet à un large public d’accéder à des solutions de motorisation de qualité, renforçant ainsi la position de Somfy sur le marché de la domotique.

Récapitulatif technique

Caractéristiques des kits de motorisation universels Somfy :