IFA 2023 : Alarme Intelligente Yale, Yale mise à fond sur la sécurité connectée.

Yale aussi a profité du salon de Berlin pour dévoiler ses nouveaux produits dédiés à la sécurité connectée. L’occasion pour la marque aussi de nous parler de sa technologie propriétaire sans fil Horizon.

La marque était présente au salon de l’IFA pour présenter ses nouveaux produits en matière de sécurité. L’occasion pour la marque de présenter ses nouveaux produits et notamment son alarme.

Alarme Intelligente Yale, Yale Horizon+ , du sans-fil propriétaire.

Yale est un acteur majeur dans le secteur de la sécurité classique. On pensera notamment à ses cadenas, serrures de portes… Avec cette nouvelle Alarme Intelligente Yale, la marque entend proposer une solution complète de sécurité pour le grand public. Une solution qui peut être gérée directement depuis son smartphone au travers d’une connexion Wi-Fi.

Cette application permet aux utilisateurs de surveiller leur alarme en temps réel grâce aux alertes envoyées directement sur leur téléphone lorsque les capteurs d’alarme sont déclenchés, et leur offre la possibilité d’activer et de désactiver leur alarme depuis n’importe où dans le monde.

« Ce qui est intéressant dans cette nouvelle solution de Yale c’est qui utilise une technologie sans fil propriétaire capable d’atteindre une portée jusqu’à un kilomètre »

nous confie Fabrice Estornel Head of Product Unit Alarm & Surveillance – Yale EMEIA.

Bien sûr, les capteurs ne seront généralement pas installés aussi loin, mais ils pourront être utilisés par exemple dans une habitation ou vous avez un chalet de jardin au bout de votre pelouse. L’alarme connectée de Yale est conçue pour protéger les propriétés de toute taille, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Un hub, Yale Horizon+ et du WiFi.

La connexion avec les autres produits comme des caméras passera par le hub à installer à l’intérieur de la maison. C’est en outre lui qui établira une connexion WiFi avec votre connexion Internet pour que l’application puisse contrôler vos capteurs et vous prévenir en cas de détection. À ce propos, le hub est à même de contrôler jusqu’à 100 accessoires, pour des applications intérieures et extérieures). Les capteurs pourront être associés à d’autres produits de la marque comme la caméra extérieure intelligente de Yale. De plus, il sera possible pour l’utilisateur de configurer jusqu’à 4 zones distinctes.