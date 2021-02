Huawei Mate X2, 3 écrans sinon rien !

Huawei a dévoilé son Huawei Mate X2, son tout nouveau smartphone à écran pliable. Ce nouveau venu est le successeur des premiers smartphones Huawei Mate Xs que Huawei avait présenté il y a plusieurs mois. Mais ce nouveau smartphone repense le concept du pliable chez Huawei.

C’était aujourd’hui que le constructeur asiatique dévoilait la nouvelle version de sin smartphone pliable avec le tout nouveau Huawei Mate X2. Un téléphone qui pour objectif de montrer au monde que malgré les soucis liés à l’embargo imposé par les États-Unis, le constructeur chinois était encore en mesure de proposer des smartphones de qualité.

Huawei Mate X2, l’écran pliable change de style !

Alors une fois de plus, la présentation de ce nouveau smartphone a été faite par Richard Yu. Covid oblige, la présentation s’est faite en ligne.

Première constatation avec ce nouveau smartphone pliable, Huawei a revu sa copie. En effet, alors que le Huawei Mate Xs avait droit à un écran pliable « externe », ce nouveau venu reprend le même concept que son concurrent le Samsung Galaxy Fold. À savoir, un écran pliable qui se plie à l’intérieur. Une fois l’écran plié, la face « avant » est elle aussi un écran à part entière.

De fait, pour sa première version, le constructeur chinois avait créé la surprise avec un téléphone pliable pour lequel l’écran était à l’extérieur du téléphone. Si cela permettait d’avoir un aperçu sur l’écran du téléphone même fermé comme un smartphone classique, l’arrière quant à lui était aussi directement en contact avec les surfaces.

Il faut croire que Huawei a jugé que ce type de système pouvait venir abimer plus vite la partie « arrière » du smartphone. La marque s’est donc concentrée sur un autre système proche de celui de Samsung, tout en écartant d’autres concepts. On pense notamment à celui d’Oppo qui annonce l’arrivée d’un smartphone avec un écran enroulable avec son Oppo X 2021.

Du coup, on a l’impression d’avoir un smartphone à 3 écrans ou à 2 écrans une fois ouverts. Sur la face avant, l’écran proposé est un écran de 6,45 pouces. L’écran intérieur une fois déplié quant à lui propose un écran de 8 pouces.

De quoi utiliser le Huawei Mate X2 comme une véritable tablette. Certes pas aussi grande qu’une 10 pouces, mais plus grande que les tablettes 7 pouces que les constructeurs proposaient tout un temps.

De la connectivité à son apogée.

Pour ce qui est du processeur embarqué, on retrouve un processeur Kirin 9000. Ce smartphone propose une solution 5G compatible 4G, LTE. À noter qu’outre la partie 5G, ce nouveau venu a droit à du Wi-Fi 6 (également du 802.11a/b/g/n/ac) et du Bluetooth 5.2. Présent également le NFC. En revanche pas de solution de charge par induction sur ce téléphone.

Pour ce qui est des performances photo, le constructeur chinois poursuit son partenariat avec Leica. Ainsi, on retrouve sur la face arrière du smartphone 4 capteurs photo à savoir un 50 MP f/1.9, un 16 MP (ultra grand-angle), un capteur 12 MP (telephoto), et un capteur 8MP f/4.4 (mode périscope telephoto).

Pour ce qui est sa batterie, le téléphone embarque une batterie d’une capacité de 4500 mAh et une solution Fast Charging 55W depuis le port USB C 3.1.

Google Services absent et HarmonyOS en avant !

Comme les sanctions vis-à-vis de Huawei ne sont toujours levées par les Américains, il faudra se passer des services Google pour ce smartphone. Un détail pour Huawei qui a toujours proposé sa gamme des « Mate » avant tout pour le marché chinois. Hors les Chinois ne se servent pour ainsi dire pas des applications Google. Cependant, cela pourrait ne pas empêcher certains utilisateurs occidentaux de se l’offrir.

Toutefois, ils devront passer par d’autres canaux de ventes que les classiques. En effet, Huawei pourrait ne pas proposer ce modèle à la vente dans ses magasins en Europe. Ou alors, uniquement sur commande.

Huawei Mate X2, prix et disponibilité.

C’est sans doute le point qui fait mal. En effet, Huawei annonce un prix de 2784 $ pour la version 256 Go. Et encore un peu plus cher pour la version 512 Go. Le téléphone sera commercialisé en Chine d’ici la fin de la semaine.