Test : Huawei Watch D2, une montre connectée orientée vers la santé.

Aujourd’hui, nous examinons la dernière montre connectée de Huawei, la Huawei Watch D2. Cette montre promet d’apporter des innovations dans le suivi de la santé grâce à ses fonctionnalités avancées et son design élégant. En effet, le constructeur chinois présente cette montre davantage comme un appariel connecté dédié à la santé qu’un objet connecté classique.



Préambule.

Huawei, fondée en 1987, est une entreprise technologique chinoise de premier plan. Elle est reconnue pour ses smartphones, équipements de réseau et solutions pour entreprises. Grâce à ses investissements massifs en recherche et développement, Huawei reste à la pointe de l’innovation technologique et opère dans plus de 170 pays.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions : 48 × 38 × 13,3 mm

: 48 × 38 × 13,3 mm Poids : Environ 40 g (sans le bracelet)

: Environ 40 g (sans le bracelet) Écran : AMOLED 1,82 pouce, 480 × 408 pixels, PPI 347

: AMOLED 1,82 pouce, 480 × 408 pixels, PPI 347 Capteurs : Capteur IMU à 9 axes (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre) Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur ECG Capteur de lumière ambiante Capteur barométrique Capteur de température Capteur de pression différentielle Capteur à effet Hall

: Boutons : Couronne rotative, bouton de fonction et ECG

: Couronne rotative, bouton de fonction et ECG Port de chargement : Charge sans fil

: Charge sans fil Compatibilité : Android 8.0 ou ultérieur, iOS 13.0 ou ultérieur

: Android 8.0 ou ultérieur, iOS 13.0 ou ultérieur Étanchéité : IP68

: IP68 Connectivité : NFC, Bluetooth 5.2

: NFC, Bluetooth 5.2 Autonomie de la batterie : Jusqu’à 6 jours en utilisation normale

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La montre Huawei Watch D2

Un bracelet supplémentaire

Un câble de charge sans fil

Un manuel d’utilisation

Une carte de garantie

Installation / Configuration.

La configuration est un peu plus compliqué que d’habitude, L’application nécessaire est “Huawei santé” mais celle-ci n’est pas disponible sur le Play store Google il faut passer par un “APK”

Un fichier APK (Android Package Kit) est un format de fichier utilisé pour installer des applications sur les appareils Android. Pensez y comme à une boîte contenant tous les éléments nécessaires pour installer une application sur votre téléphone ou tablette Android. Lorsque vous téléchargez et ouvrez un fichier APK, il installe l’application sur votre appareil, un peu comme un fichier .exe installe un programme sur un ordinateur Windows. C’est une manière pratique de distribuer et d’installer des applications en dehors des magasins d’applications officiels comme Google Play.

Ceci est dû aux restrictions que s’est vu imposer et est donc obligé de procéder ainsi.

Bien entendu, votre système Androïd prévient qu’installer des fichiers hors du store peut avoir des risques ils n’ont pas vérifiés par eux.

C’est en gros la seule étape supplémentaire pour installer la Huawei Watch D2 comparée à une montre classique de type Pixel. À titre de comparaison, voici notre test de la Pixel Watch 3 qui, à l’opposé de la Huawei Watch D2, est faite pour s’intégrer directement avec Android.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Pixel pro 8

Huawei watch D2

Prise en main.

À part l’installation de l’application qui diffère légèrement, le reste se fait de manière naturelle. La montre se connecte directement, les explications à l’écran sont claires et les fonctionnalités sont extrêmement complètes et bien expliquées.

Utilisation.

La santé est au cœur de la Huawei Watch D2, avec un accent particulier sur la mesure de la tension artérielle. Actuellement, c’est la seule smart Watch sur le marché capable de réaliser cette mesure sans étalonnage ni aides supplémentaires. Contrairement à d’autres marques comme Samsung, cette fonction ne dépend pas du smartphone couplé.

Pour mesurer la pression artérielle, la montre gonfle un coussin d’air entre la peau et le bracelet, avec une pompe intégrée dans le boîtier. La Huawei Watch D2 introduit également une nouvelle fonction de mesure sur 24 heures, ajustable via l’application, qui distingue les périodes de jour et de nuit. Par défaut, une mesure est effectuée toutes les 30 minutes, avec des rappels par vibration pendant la journée et des mesures automatiques et silencieuses la nuit. Et pour ceux qui ne savent pas comment fairen Huawei propose un tuto ultra complet sur la position à avoir pour bien effectuer cette mesure avec la montre.

En plus de la pression artérielle, la Huawei Watch D2 peut réaliser des ECG, surveiller la température de la peau, et mesurer la rigidité et le stress artériels. Les mesures peuvent être continues ou manuelles, et la fonction “Health Glance” permet de passer en revue tous les paramètres de santé, y compris la saturation en oxygène du sang et la fréquence cardiaque, pour créer un rapport complet. Des mesures régulières permettent de suivre les tendances et d’obtenir des valeurs moyennes.

Le système de mesure de la pression artérielle de la Huawei Watch D2 a été certifié par des professionnels et des organismes de santé. Cela garantit que les données fournies par la montre sont fiables et comparables à celles obtenues lors d’un examen médical

Huawei propose deux méthodes pour suivre l’activité quotidienne dans l’application Santé. La première utilise trois trèfles représentant le sommeil, les pas et l’humeur (stress). Selon le déroulement de la journée, des tâches sont suggérées pour se lever correctement, faire des exercices de respiration, bouger, marcher et dormir à l’heure. Lorsque les objectifs sont atteints, les trèfles deviennent verts.

La deuxième méthode utilise des cercles familiers qui se ferment au fur et à mesure de vos progrès. Ils représentent les calories brûlées pendant l’exercice, les minutes d’entraînement et le temps passé debout. Le logiciel affiche également le nombre de pas, la distance parcourue en kilomètres et les mètres d’altitude. Les cercles et les valeurs peuvent être consultés pour des jours, des semaines et des mois.

La Huawei Watch D2 ne se contente pas de surveiller la santé et la forme physique. Elle sert également d’extension au smartphone. Il est possible de choisir quelles notifications de l’appareil mobile seront visibles sur la montre.

Il est également possible de passer des appels téléphoniques via la Watch D2 et la connexion Bluetooth au smartphone. Le haut-parleur de la montre est fort et clair. Ses microphones enregistrent de manière intelligible lorsque la montre est placée devant le visage. Il n’est pas nécessaire de parler directement dans la montre.

Par contre ici pas de Google Maps pour les direction mais “Petal maps” qui est clairement l’équivalent/copie de Google maps.

Les limitations logicielles sont présentes là où, par exemple, on ne sait pas utiliser la montre pour contrôler Spotify ou d’absence de Google bien que la montre soit NFC, c’est le prix de la non intégration au système Androïde ou IOS, par contre la Huawei watch D2 est compatible aussi bien avec Androïde que avec IOS vu que l’application santé est a part du système d’exploitation.

La batterie est d’excellente facture et la Huawei Watch D2 tient ses promesse en terme d’autonomie et résiste 5 à 6 jours sans recharge, par contre en 2025 avoir le chargeur en USB-A et non en USB-C me semble en peu dépassé.

Conclusion.

Huawei, avec sa Huawei Watch D2, réinvente la mesure de la tension artérielle de manière précise tout en étant le moins invasif possible. Le bracelet gonflable est une véritable innovation sur le marché des montres connectées, où la plupart des modèles se ressemblent et proposent simplement des capteurs plus performants.

Avec un prix d’achat de 399,99€ la montre se situe dans la bonne moyenne.

De plus sur le site de Huawei a l’achat d’une Huawei watch D2 vous recevez un pèse personne HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition et un bracelet supplémentaire gratuit respectivement à 39,99€ et 49,99€ et si vous achetez les HUAWEI FreeBuds 5i en même temps ceux-ci vous reviennent a 49,99€ au lieu de 99,99€ ( il n’est pas connu jusque quand l’offre restera valable).

Il est vraiment dommage que Huawei a certaines limitations qui lui sont imposées, car sans ça la montre serait un cran au dessus du marché, les limitations logicielle sont nullement impactantes pour un usage normale, c’est juste que comme nous testons pas mal de montre cela nous saute au yeux.

Points Positifs Points Négatifs + Mesure innovante et précise de la pression artérielle – Non intégration dans les OS des téléphones + Batterie + Design sobre et efficace

Evaluation.

Configuration : 14/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 17,2/20

Liens d’achat.

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :