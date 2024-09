Test : Huawei Watch GT5.

Nous avons pu participer à une présentation des nouveaux produits Huawei et nous sommes revenu avec la nouvelle Huawei Watch GT5 que nous allons décortiqué en détail dans cet article.



Préambule.

La société Huawei, que tout le monde connaît, reste un leader mondial dans l’innovation technologique, avec un fort investissement dans la recherche et le développement, notamment dans des domaines comme l’intelligence artificielle et les infrastructures cloud. Parlons maintenant de la Huawei Watch GT5, la dernière née des montres connectées. Celle-ci existe en deux format: 41mm et 46mm, c’est ce dernier modèle que nous allons tester.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 46 mm × 46 mm × 10,9 mm

46 mm × 46 mm × 10,9 mm Taille du poignet: 140-210 mm

140-210 mm Poids: 48 g (sans le bracelet)

48 g (sans le bracelet) Boîtier de la montre: Acier inoxydable

Acier inoxydable Bracelet de la montre: Blue en caoutchouc et plastique

Blue en caoutchouc et plastique Écran: Taille: 1,43 pouce, écran couleur AMOLED Résolution: 466 × 466, PPI 326

Capteurs: Capteur d’accéléromètre Capteur de gyroscope Capteur magnétomètre Capteur barométrique Le nouveau système TruSense , offrant une précision accrue dans le suivi des indicateurs de santé, incluant: la fréquence cardiaque l’oxygénation sanguine (SpO2) la température cutanée la pression artérielle.

Boutons: Bouton Accueil (couronne rotative) et bouton latéral

Bouton Accueil (couronne rotative) et bouton latéral Port de chargement: Supporte la charge rapide sans fil à 18W

Supporte la charge rapide sans fil à 18W Autonomie de la batterie : Entre 7 et 14 jours selon l’utilisation.

: Entre 7 et 14 jours selon l’utilisation. Processeur: Inconnu

Inconnu OS : Harmony OS 5.0.0 Compatible avec les smartphones iPhone (iOS) et Android

: Harmony OS 5.0.0 Compatible avec les smartphones iPhone (iOS) et Android Resistance a l’eau: Étanchéité 5 ATM

Étanchéité 5 ATM GPS: GNSS double fréquence, notamment GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS

GNSS double fréquence, notamment GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS Connectivité: NFC: oui Bluetooth: oui, BT5.2 WIFI: non

Haut-Parleur: oui

oui Microphone: oui

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Huawei Watch GT5

Support de charge (avec câble de charge)

Guide de démarrage rapide, informations de sécurité et carte de garantie

Installation / Configuration.

Il faut, dans un premier temps, charger la montre. Une fois la montre chargée, on peut la démarrée en appuyant sur le bouton du dessus.

On choisit la langue et la montre nous invite à télécharger l’application Huawei Health via un QR code. Dans notre cas, nous avons reçu l’application Beta car la montre n’était pas encore sortie lors de test. Ensuite, on lance l’application et on ajoute la montre à l’application. Il suffit alors de suivre les étapes dans l’application.