Flic Twist, le bouton sans fil connecté.

Avec Flic Twist, l’entreprise suédoise Shortcut Labs propose un nouvel interrupteur pour votre maison connectée. Un interrupteur connecté totalement sans fil et qui pourra piloter vos ampoules connectées.

La jeune startup suédoise n’en est pas à son coup d’essai en la matière. De fait, elle a déjà proposé par le passé des solutions connectées. Cette fois la marque revient avec un interrupteur d’un nouveau genre.

Flic Twist, un interrupteur connecté aux multiples fonctions.

Avec ce nouvel interrupteur, l’entreprise propose une nouvelle solution pour tous ceux qui sont au minimum équipé d’objets connectés dans la maison. Mais l’interrupteur Flic Twist, semble avoir été bien pensé.

Tout d’abord cet interrupteur n’est pas sans nous rappeler le Philips Hue Smart Button dont il semble quelque peu reprendre le concept. Concrètement le Flic Twist est un bouton alimenté par des piles AAA et qui viendra se fixer au mur ou bon vous semble. Totalement sans fil, pas de soucis pour choisir son placement dans la maison.

Cet interrupteur possède une fonction intéressante avec une sorte de bague rotative qui permettra non seulement de faire une fonction dimer pour vos lampes, mais il fera aussi réglage du volume pour une enceinte sans fil.

Une connexion jusqu’à 12 appareils !

De par le système de bague cité plus haut, cet interrupteur Flic Twist, peut piloter pas moins de 12 appareils connectés. Que ce soit des ampoules connectées, des enceintes audio ou encore des prises connectées.

Doté du Bluetooth et du Wi-Fi, l’interrupteur est en mesure de communiquer avec tous les objets connectés domotiques compatibles via son hub avec IFTTT, Philips Hue, Amazon Alexa, Wemo, Matter, SmartThings de Samsung, Sonos et encore bien d’autres.

On notera au passage qu’au travers du site portail ou depuis une App pour smartphone, il est possible de configurer l’interrupteur pour différentes actions sur différents objets connectés. Par ailleurs, il est possible via l’application de configurer des actions couplées sur différents objets connectés. La marque présente d’ailleurs une simulation qui pilote trois ampoules Philips Hue simultanément.

Si le bouton permet de piloter principalement des lampes, il est aussi possible de s’en servir pour piloter une enceinte audio connectée.

Ainsi la partie rotative permet de régler le volume sonore, mais la partie bouton-poussoir permet d’exécuter certaines fonctions telles que Play/pause, chanson suivante.

Prix et Disponibilité.

Le Flic Twist, est proposé actuellement sur le site de fond participatif Indiegogo au prix de 89€ pour un interrupteur et son mini hub. Les interrupteurs seront disponibles courant du mois d’aout 2022 pour les premières commandes.