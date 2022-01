Belkin Wemo Smart Video Doorbell, la nouvelle sonnette connectée.

Belkin étoffe sa gamme de produits dédiés à la domotique avec cette Belkin Wemo Smart Video Doorbell. Avec cette nouvelle sonnette connectée, Belkin s’engouffre encore un peu plus dans le secteur de la domotique facile et connectée.

Une fois de plus, le CES de Las Vegas est le lot de nouveauté chez les constructeurs grand public et Belkin en fait partie. La marque, qui propose un peu de tout en matière de produits high-tech, a dévoilé une nouvelle sonnette connectée grand public.

Belkin Wemo Smart Video Doorbell, une sonnette Wi-Fi.

Belkin entre dans la domotique avec cette nouvelle sonnette. Il s’agit d’une sonnette vidéo intelligente qui offre un moyen simple et pratique de surveiller votre maison en toute sécurité. Une sonnette qui est dotée d’une solution Wi-Fi double bande 2.4 GHz et 5 GHz.

Cette sonnette est équipée d’une caméra grand-angle qui offre une vision de 178°. Une caméra qui propose un capteur 4MP offrant une résolution de 1200 x 1600. Comme la plupart de ce type de produit, Belkin propose un « Cloud » sur lequel les vidéos et photos seront sauvegardées.

Compatibilité HomeKit et smartphone.

Détail intéressant avec cette nouvelle Belkin Wemo Smart Video Doorbell, c’est qu’elle est compatible avec le système d’objets connectés et domotique d’Apple HomeKit. Ainsi, il sera même possible de l’associer avec d’autres actions en rapport avec d’autres objets connectés. Par exemple, il sera possible de configurer la sonnette avec une lampe sur la porte d’entrée en cas de présence ou lorsque quelqu’un sonne à votre porte.

En outre, il sera possible grâce à cette compatibilité HomeKit de sauvegarder les vidéos directement dans votre iCloud.

Belkin propose également une application pour smartphone qui permettra de gérer la sonnette. Cette application est la même que celle qui sert pour piloter et gérer les autres produits WEMO de la marque.

Prix et Disponibilité.

La sonnette connectée Belkin Wemo Smart Video Doorbell est déjà disponible au prix de 249.99$ sur le site de la marque en prévente. La sonnette devrait rejoindre d’ici la fin du mois les autres canaux de distribution de la marque.