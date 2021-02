Le moto g30 arrive chez Motorola.

Avec ses nouveaux moto g30 et moto g10, Motorola annonce l’arrivée de deux nouveaux smartphones qui viennent ainsi gonfler la gamme g. Des smartphones qui ne dépassent les 200€ et qui feront de belles photos.

Alors, Motorola nous a habitués depuis quelque temps à nous proposer des smartphones de milieu de gamme à des prix attractifs. Et pour se faire la marquer s’appuie sur sa gamme « g ». Nous avons d’ailleurs eu l’occasion ces derniers mois de tester plusieurs modèles de cette gamme : le G8 Power, ou le Moto G 5G Plus. Et plus récemment le G9 Plus.

En effet, plutôt que de taper dans le haut de gamme bien cher qui est généralement réserver aux plus geek, Motorola préfère jouer la carte du téléphone de bonne facture avec un bon rapport qualité/prix. C’est en tout cas l’impression que nous donne la marque depuis des mois avec la sortie de ses différents modèles de smartphone.

Et la marque sur ce point tient plutôt bien la route. Souvenez-vous, nous avons eu l’occasion de tester pas mal de modèle de cette gamme moto et ceux-ci nous ont toujours donné bonne impression.

moto g30, un APN de 64 MP !

Avec ce nouveau moto g30, Motorola veut proposer un smartphone à bon prix qui propose une bonne qualité pour la prise de photo. Pour ce faire, le téléphone est équipé d’un APN de 64 MP. Le téléphone exploite aussi la technologie Quad Pixel pour apporter des images nettes et éclatantes.

En outre, ce capteur 64 MP, grand angle est accompagné d’un capteur 8 MP, f/2.2, ultra grand-angle, d’un capteur 2 MP, f/2.4, mode Macro, et d’un capteur de 2 MP, f/2.4. Parmi, les autres spécificités, on notera la présence à l’avant d’un capteur 13 MP.

Connectivité bien remplie pour ce moto g30.

Alors, certes, pour un smartphone de milieu de gamme, on n’a pas droit à toutes les dernières normes. Par exemple, ce nouveau venu fait encore partie des smartphone 4G. Il faudra sans doute attendre la prochaine édition pour avoir droit à un smartphone qui proposera 5G. Cependant, il propose un bon package malgré tout avec du Wi-Fi a/b/g/n/ac double bande et du Bluetooth 5.0. À noter au passage qu’il est également doté de NFC. Ce qui sera utile pour ceux qui veulent faire des paiements sans contacts avec leur smartphone.

En revanche pas de charge par induction sur ce modèle. Il faudra exploiter le port USB C Fast charge qui propose une puissance 20W. Bon cela n’est pas dramatique en soi, mais il est vrai que la charge par induction devient de plus en plus intéressante. Notamment pour ceux qui ont un véhicule récent. En effet, de plus en plus de constructeur propose dans leur voiture un emplacement de « rangement » pour le smartphone qui permet de charger son téléphone par le simple fait de le déposer.

C’est d’ailleurs le cas chez Toyota avec la toute nouvelle Toyota Mirai, qui passent à l’hydrogène.

Prix et disponibilité.

Le moto g30 sera proposé au prix de 199€. Il sera disponible dès le mois de mars.