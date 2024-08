Test : HUAWEI FreeBuds 6i : La réduction de bruit ultra performante !

Avec la montée en popularité des écouteurs sans fil, les HUAWEI FreeBuds 6i promettent une expérience audio supérieure et une suppression active du bruit à un prix compétitif. Découvrons si ces écouteurs tiennent leurs promesses et se démarquent dans un marché déjà bien saturé.

Préambule.

Huawei Technologies Co., Ltd, fondée en 1987 à Shenzhen, Chine, est une multinationale spécialisée dans les équipements de télécommunications et les appareils électroniques. L’entreprise est reconnue pour ses innovations en matière de technologie de communication, ses smartphones, et plus récemment, ses dispositifs audio. Huawei a su se positionner comme un acteur majeur du marché grâce à sa capacité d’innovation et à son réseau mondial de recherche et développement. Les FreeBuds, lancés initialement en 2018, sont devenus une gamme clé dans le segment des écouteurs sans fil, appréciée pour ses performances et son rapport qualité-prix.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Type : Écouteurs intra-auriculaires sans fil

: Écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth : 5.2

: 5.2 Autonomie : Jusqu’à 8 heures avec une seule charge, 35 heures avec l’étui de chargement

: Jusqu’à 8 heures avec une seule charge, 35 heures avec l’étui de chargement Charge rapide : 15 minutes de charge pour 4 heures d’écoute

: 15 minutes de charge pour 4 heures d’écoute Suppression active du bruit : Oui, jusqu’à 27 dB

: Oui, jusqu’à 27 dB Haut-parleurs : Dynamic Driver de 10 mm

: Dynamic Driver de 10 mm Poids : 5,4 g par écouteur, 33,9 g avec l’étui de chargement

: 5,4 g par écouteur, 33,9 g avec l’étui de chargement Résistance à l’eau : IP54

: IP54 Codecs audio : LDAC, L2HC2.0, AAC, SBC

: LDAC, L2HC2.0, AAC, SBC Connectique : USB-C

: USB-C Couleurs : Noir, blanc, bleu

Capacité de la batterie Écouteurs: 55 mAh (valeur minimum pour chaque)

Étui de charge: 510 mAh (valeur minimum)

Méthode de charge

Charge filaire: USB-C

Temps de charge Environ 40 minutes pour les écouteurs (dans l’étui de charge) Environ 1 heure pour l’étui de charge (filaire)



Autonomie de la batterie Lecture de musique avec les écouteurs uniquement (ANC OFF): 8 heures

Lecture de musique avec les écouteurs uniquement (ANC ON): 5 heures

Lecture de musique avec plusieurs charges dans l’étui (ANC OFF): 35 heures

Lecture de musique avec plusieurs charges dans l’étui (ANC ON): 20 heures

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

2 écouteurs HUAWEI FreeBuds 6i

Étui de chargement

Câble de chargement USB-C

3 paires d’embouts en silicone (tailles S, M, L)

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Installation / Configuration.

Dès la réception des FreeBuds 6i, j’étais impatient de les essayer. L’emballage s’ouvre facilement, dévoilant un étui de chargement compact et élégant. Après avoir sélectionné les embouts en silicone adaptés, j’ai ouvert l’étui pour activer la fonction de jumelage automatique. Sur mon smartphone, les FreeBuds 6i sont apparus immédiatement dans les options Bluetooth disponibles. Une simple pression, et les écouteurs étaient connectés. Huawei a intégré une fonctionnalité de jumelage rapide avec une fenêtre contextuelle pour les utilisateurs d’Android, simplifiant encore plus le processus.

L’application Huawei AI Life permet de personnaliser les paramètres, y compris la gestion de la suppression active du bruit et les commandes tactiles.

A noter que cette application n’est pas disponible sur le PlayStore. Il faudra scanner le QR Code de la boite qui vous emmènera directement sur la page de téléchargement de Huawei. N’étant pas un store sécurisé, il faudra télécharger l’APK et autoriser l’installation des sources inconnues à partir de la page des paramètres Android.

Cette application, qui est en quelque sorte le Hub de Huawei, permettra de mettre à jour le firmware de vos écouteurs et régler précisément les fonctionnalités. Il est possible, entre autres, de sélectionner des effets sonores, le contrôle du bruit, la qualité de son, les gestes, etc.

L’application propose également une fonctionnalité intéressante : le test du port des écouteurs. L’application diffuse alors une musique sur les écouteurs, placés sur vos oreilles, et vérifie que l’embout silicone choisi est optimal.

Selon le résultat il vous sera conseillé d’ajuster les écouteurs ou de choisir un autre embout (le test est fait sur chaque oreille indépendamment). Je conseille donc sont installation.