Un smartphone à écran flexible qui s’enroule ? L’OPPO X 2021 l’a fait !

C’est hier qu’Oppo dévoilait son Keynote « OPPO INNO Day 2020 ». Un évènement presse virtuel qui dévoilait les nouveautés et projets de la marque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque a bluffé tout le monde avec son futur smartphone OPPO X 2021.

Alors, oui, certains diront que nous avons enfin une nouvelle évolution dans le monde du smartphone. D’autres diront que c’est une fois de plus un gadget. Sur ce point on vous laisse vous faire votre propre opinion.

Cependant, l’OPPO X 2021 a fait forte impression. Et pour cause, ce téléphone d’un nouveau genre est encore un peu du jamais vu.

L’OPPO X 2021, un écran flexible qui s’enroule !

Bon, alors attention, pour le moment ce n’est encore qu’un concept aboutit. La marque n’a pas parlé de date de sortie ni de prix. Mais elle a surpris. De fait, à l’instar des Samsung Galaxy Fold et Huawei Mate XS qui « s’ouvraient en deux », Oppo arrive avec une autre approche.

Alors, l’écran de ce nouvel OPPO X 2021 est en fait déroulable. Ce qui permet de conserver un smartphone relativement mince similaire à nos smartphones actuels.

Ainsi, le concept de téléphone s’appuie sur trois technologies majeures développées par OPPO. C’est concept sont :

la transmission Roll Motor.

le panneau deux-en-un.

Un écran stratifié hyper résistant Warp Track.

Celles-ci se combinent dans un écran OLED enroulable et adaptable, dont les dimensions vont de 6,7 à 7,4 pouces, ce qui permet aux utilisateurs d’ajuster la taille de l’écran en fonction de leurs besoins.

Ce qui semble pour le moins intéressant, c’est que l’écran est extensible mécaniquement. En effet, selon une présentation sur YouTube, il suffit de faire glisser votre doigt sur la partie latérale du smartphone pour que celui-ci s’étire.

Comme le montre la vidéo YouTube ci-dessous, ce qui est surprenant c’est que l’adaptation de l’écran (dans ce cas une vidéo », se fait sans arrêt ou étape intermédiaire.

De plus, l’extension est mécanique ce qui devrait éviter les soucis de mauvaise manipulation du smartphone et surtout de son écran. Avec ce concept, on peut supposer qu’il serait même possible d’étendre l’écran du smartphone à 10 pouces.

Il va sans dire que c’est LA grosse nouveauté de ce téléphone qui pour le reste des fonctions est encore très discret. Nul doute que l’on devrait lui trouver une puce Qualcomm de dernière génération qui intégrera de la 5G. Le Wi-Fi devrait lui aussi bénéficier d’une puce dernier cri intégrant du WiFi 6 (alias 802.11ax). Le Bluetooth sera également présent. Reste à voir si Oppo intégrera une charge sans fil sur ce modèle extensible.

Bref, on attend avec impatience la commercialisation et surtout la prise ne main de ce smartphone.