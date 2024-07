Huawei dévoile une méga-infrastructure de 1,4 milliard de dollars pour la recherche et développement

Huawei, géant des télécommunications, annonce l’ouverture imminente de son centre de recherche et développement à Shanghai, une infrastructure de 1,4 milliard de dollars.

Le nouveau centre de recherche et développement de Huawei, situé à Shanghai, étend la gamme du constructeur et renforce son investissement dans les technologies de pointe telles que les semi-conducteurs, l’IA, et le cloud computing.

Une Étape Majeure pour Huawei

Huawei, l’un des leaders mondiaux en télécommunications, enrichit sa gamme avec ce centre de recherche et développement, qui est le plus grand et le plus coûteux de l’entreprise à ce jour. Annoncé initialement en 2019, ce site de 2 millions de mètres carrés dans le district de Qingpu accueillera 30 000 employés et disposera de son propre réseau routier et ferroviaire.

A relire : Huawei MatePad SE 11 : Le Nouveau Joyau de Huawei en 2024 Huawei annonce l’arrivée de la Huawei MatePad SE 11, un nouveau modèle de tablette qui promet de combler les attentes des utilisateurs grâce à ses caractéristiques techniques solides et son design moderne.

Infrastructures et Objectifs

La marque diversifie ses collections avec ce centre, composé de sept “clusters architecturaux” incluant des campus universitaires et une place centrale, destiné à devenir une communauté industrielle diversifiée. Huawei vise à attirer les meilleurs talents mondiaux pour réaliser des avancées dans des technologies clés comme la 5G et l’informatique en nuage.

Vers l’Autosuffisance Technologique

Face aux restrictions commerciales imposées par les États-Unis, Huawei développe son assortiment avec cet investissement massif dans le but de renforcer son indépendance technologique. Le PDG de Huawei, Ren Zhengfei, avait exprimé en 2021 sa vision de créer un environnement propice au travail et à la vie des scientifiques étrangers au sein de ce campus.

Date de Lancement et Impact

Le centre de recherche de Huawei, dont l’ouverture est prévue pour cette année, marque un tournant stratégique pour l’entreprise dans sa quête d’innovation et de leadership technologique mondial. L’investissement souligne également l’importance de la recherche avancée dans la stratégie de croissance de Huawei.

Récapitulatif technique

Investissement total : 1,4 milliard de dollars

: 1,4 milliard de dollars Localisation : District de Qingpu, Shanghai

: District de Qingpu, Shanghai Surface totale : 2 millions de mètres carrés

: 2 millions de mètres carrés Capacité d’accueil : 30 000 employés

: 30 000 employés Infrastructures : Réseau routier et ferroviaire interne, sept clusters architecturaux

: Réseau routier et ferroviaire interne, sept clusters architecturaux Domaines de recherche : Semi-conducteurs, 5G, IA, Cloud computing

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.