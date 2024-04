SwitchBot Lock Pro : une Évolution de la Sécurité Domestique connectée de la marque.

Le SwitchBot Lock Pro est la nouvelle serrure connectée présentée par la marque SwitchBot qui aura pour objectif de répondre aux besoins croissants en matière de sécurité domestique. Une serrure connectée qui tentera de faire de l’ombre aux serrures connectées de Nuki ou Yale.

Si vous suivez notre actualité, le nom SwitchBot ne vous est pas totalement inconnu. Et pour cause, la société chinoise a déjà fait parler d’elle sur notre site avec quelques produits high-tech. Cette fois,la marque revient dans le segment de la domotique avec un produit que nous connaissons bien.

SwitchBot Lock Pro, une serrure connectée sécurisée qui ouvre les portes de votre maison.

Le cœur du SwitchBot Lock Pro repose sur une technologie de cryptage avancée, garantissant que l’accès à votre maison reste protégé contre les intrusions. Cette technologie ne se limite pas à sécuriser physiquement l’accès, elle protège également contre les risques numériques, une préoccupation croissante à l’ère du tout connecté.

Installation et Accessibilité

Conçu pour être installé facilement sans l’aide d’un professionnel, le SwitchBot Lock Pro peut être mis en place par quiconque possède des connaissances de base en bricolage. Cette accessibilité s’étend à son utilisation au quotidien, avec une application mobile permettant de contrôler la serrure à distance, de gérer les accès et de recevoir des notifications en temps réel.

Intégration parfaite à votre Domotique et compatible avec Amazon Alexa, Google Asssitant…

La compatibilité avec les écosystèmes de maison intelligente tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, permet au SwitchBot Lock Pro de s’intégrer à votre environnement domestique existant. Cette intégration facilite la création de scénarios automatisés, où la serrure peut interagir avec d’autres appareils connectés pour une expérience utilisateur enrichie.

Quelques options intéressantes.

Afin de rendre sa serrure connectée la plus intéressante possible, la marque propose quelques fonctions standard, mais aussi des petits plus comme la possibilité de créer des accès temporaires ou permanents pour différents utilisateurs. Une fonction qui permettra par exemple de laisser entrer le facteur, un voisin ou pourquoi des vacanciers pour ceux qui auraient un bien immobilier en location.

Il sera également possible de déverrouiller la porte uniquement via son doigt grâce à un lecteur d’empreinte intégré à la SwitchBot Lock Pro. À noter que la marque annonce pas moins de 15 manières différentes de déverrouiller la serrure avec notamment sa compatibilité avec des modules supplémentaires de la marque tels que des lecteurs de cartes, de codes…

Prix et Disponibilité.

La SwitchBot Lock Pro est d’ores et déjà disponible au prix de 119,99$.