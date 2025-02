Huawei Mate XT : Un smartphone premium à 3 499 € avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Le marché des smartphones pliables accueille un nouveau modèle haut de gamme avec le Huawei Mate XT. Conçu pour l’international, ce smartphone propose une fiche technique impressionnante, notamment 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Proposé au prix de 3 499 €, ce modèle embarque Android EMUI, une version optimisée d’Android sans les services Google.

Huawei continue d’innover et d’élargir son catalogue avec des smartphones premium, malgré les restrictions américaines. Le Mate XT vise un public exigeant, recherchant un appareil puissant et polyvalent. Grâce à EMUI, Huawei propose une alternative fluide et optimisée à Android classique, même si l’absence des services Google peut être un frein pour certains utilisateurs.

Un écran pliable de nouvelle génération

Le Huawei Mate XT mise sur son écran pliable pour séduire. Il est équipé d’un écran OLED flexible, offrant une résolution élevée et des couleurs vives. L’écran principal s’étend sur plus de 10 pouces, offrant une expérience immersive idéale pour la productivité et le multimédia.

Le taux de rafraîchissement élevé garantit une fluidité exemplaire, que ce soit pour la navigation ou le gaming. La charnière, élément clé des smartphones pliables, a été renforcée pour assurer une meilleure durabilité.

Performances boostées avec 16 Go de RAM

Sous le capot, le Mate XT embarque un processeur haute performance, couplé à 16 Go de RAM. Ce duo garantit une fluidité exemplaire, même lors d’un usage intensif, que ce soit pour le multitâche ou les jeux exigeants.

Avec 1 To de stockage interne, ce modèle dépasse largement la concurrence, offrant une capacité de stockage digne d’un ordinateur portable. Les utilisateurs pourront ainsi stocker une quantité massive de fichiers, photos et vidéos sans craindre de manquer d’espace.

Photographie : un module polyvalent

Huawei est reconnu pour ses innovations en photographie mobile, et le Mate XT ne déroge pas à la règle. Il embarque un module photo avancé, combinant plusieurs capteurs pour une polyvalence optimale.

Le capteur principal haute résolution garantit des photos détaillées, même en basse lumière. Un ultra grand-angle et un téléobjectif complètent l’ensemble, offrant aux utilisateurs une large gamme de possibilités créatives.

Batterie et charge rapide

Avec un écran pliable et des performances de haut niveau, l’autonomie est un critère essentiel. Le Huawei Mate XT est doté d’une batterie haute capacité, optimisée pour tenir une journée complète en usage intensif.

Grâce à la charge rapide, il est possible de récupérer plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes. De plus, la compatibilité avec la charge sans fil ajoute un confort supplémentaire pour les utilisateurs.

EMUI : une expérience sans Google, mais optimisée

Le Huawei Mate XT fonctionne sous EMUI, une interface développée par Huawei basée sur Android. Bien que le smartphone ne propose pas les services Google, Huawei a mis en place son propre écosystème d’applications, accessible via l’AppGallery.

L’optimisation logicielle permet une expérience fluide et rapide, avec de nombreuses options de personnalisation. Huawei mise également sur la sécurité et la confidentialité, en intégrant des fonctionnalités avancées de protection des données.

Récapitulatif technique

Écran : OLED pliable, plus de 10 pouces, taux de rafraîchissement élevé

: OLED pliable, plus de 10 pouces, taux de rafraîchissement élevé Processeur : haute performance (modèle non précisé)

: haute performance (modèle non précisé) RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 1 To

: 1 To Système d’exploitation : EMUI (Android sans Google)

: EMUI (Android sans Google) Appareil photo : capteur principal haute résolution, ultra grand-angle, téléobjectif

: capteur principal haute résolution, ultra grand-angle, téléobjectif Batterie : haute capacité avec charge rapide et charge sans fil

: haute capacité avec charge rapide et charge sans fil Prix : 3 499 €

