Huawei enregistre une hausse de ses revenus grâce à la demande accrue pour ses appareils

Huawei a annoncé une augmentation de 15,6 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, atteignant 168,4 milliards de yuans (23,7 milliards de dollars), principalement en raison de la croissance des ventes de ses appareils.

Fondée en 1987, Huawei est une entreprise technologique chinoise spécialisée dans les équipements de télécommunications et les appareils électroniques grand public. Elle est reconnue pour ses smartphones, ses équipements réseau et ses solutions cloud.

Croissance des ventes de smartphones en Chine

Selon IDC, les expéditions d’appareils Huawei en Chine ont augmenté de 42 % en glissement annuel au troisième trimestre, positionnant l’entreprise au troisième rang du marché. Cette progression marque quatre trimestres consécutifs de croissance pour Huawei.

Baisse du bénéfice net malgré la hausse des revenus

Malgré l’augmentation des revenus, le bénéfice net de Huawei a chuté de 70,5 % pour s’établir à 7,8 milliards de yuans. Cette diminution pourrait être attribuée à des investissements accrus dans la fabrication de puces, une initiative visant à développer des technologies internes face aux sanctions américaines.

Pour rappel, depuis 2019, les États-Unis ont imposé des restrictions économiques à Huawei, invoquant des préoccupations de sécurité nationale liées à des accusations d’espionnage. Washington soupçonne la société chinoise de collaborer étroitement avec le gouvernement chinois, et craint que ses équipements ne soient utilisés pour des activités de surveillance.

Ces allégations ont conduit les États-Unis à placer Huawei sur la liste noire des exportations, empêchant de nombreuses entreprises américaines de vendre leurs technologies essentielles, notamment des semi-conducteurs et des logiciels, à Huawei.

Ces restrictions ont considérablement affecté la capacité de Huawei à développer et fabriquer ses appareils, la contraignant à développer des solutions alternatives et à renforcer ses investissements dans la recherche et le développement internes.

Performances sur les neuf premiers mois de l’année

Sur les neuf premiers mois de l’année, Huawei a enregistré une baisse de 13,7 % de son bénéfice net, atteignant 62,9 milliards de yuans, tandis que le chiffre d’affaires est passé de 452,3 milliards à 585,9 milliards de yuans.

