L’application Apple TV+ présente désormais sur les Smart TV de Sony.

Sony Europe vient aujourd’hui d’annoncer que les clients peuvent désormais accéder à l’application Apple TV sur certains de ses Smart TV. Cela signifie que si vous avez un téléviseur Sony vous allez avoir directement accès au contenu de la plateforme d’Apple TV+.

Ahhh qu’elle est loin l’époque ou il suffisait d’allumer la TV pour avoir accès aux chaines de TV et à leur contenu. En effet, désormais, selon ce que vous souhaitez regarder vous devez prendre un abonnement chez Disney+, Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, BeinSport… Et autant dire qu’il y a de quoi s’y perdre.

Effectivement, le géant japonais vient de passer un partenariat avec Apple pour intégrer désormais son service de streaming vidéo au cœur même des téléviseurs connectés de Sony.

« L’application Apple TV réunit tous les modes de visionnage d’émissions et de films en un seul endroit. L’application comprend Apple TV+, le nouveau service d’abonnement vidéo d’Apple offrant des émissions, des films et des documentaires originaux des scénaristes les plus créatifs du monde, comme « The Morning Show », « See », « Defending Jacob », « Ted Lasso », « Greyhound », « The Banker », « Boys State » et « Beastie Boys Story ». L’application Apple TV permet aussi aux clients de s’abonner aux chaînes Apple TV et de regarder des émissions sans publicité et à la demande. Grâce à l’option de partage familial Family Sharing, jusqu’à six membres de la famille peuvent partager leur abonnement aux chaînes Apple TV en utilisant leur identifiant et leur mot de passe Apple personnels.