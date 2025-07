Dell Premium : deux nouveaux ordinateurs portables pensés pour en faire plus, plus longtemps

Dell vient d’annoncer deux nouveaux ordinateurs portables qui pourraient bien intéresser ceux qui ont besoin d’un outil solide pour travailler, créer ou simplement profiter de leur contenu préféré. Cette nouvelle gamme s’appelle Dell Premium. Elle remplace un peu la série XPS, tout en gardant ce qui faisait sa force : un beau design, de bonnes performances, et des écrans vraiment agréables.

Ces deux modèles, le Dell 14 Premium et le Dell 16 Premium, tournent sous Windows 11. Ils sont pensés pour durer, rester performants même après plusieurs années, et surtout pour ne pas être dépassés à l’arrêt de Windows 10, prévu pour octobre 2025.

Deux tailles, deux usages

Dell propose ici deux tailles : un modèle de 14,5 pouces, facile à transporter, et un autre plus grand, avec un écran de 16,3 pouces. Ce dernier est pensé pour ceux qui font du montage vidéo, de la retouche photo ou qui aiment avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps.

Les deux sont construits avec des matériaux solides, comme de l’aluminium ou du verre renforcé. C’est joli, mais surtout pratique : ils sont faits pour résister à une utilisation régulière.

Un écran agréable pour les yeux

L’écran est souvent ce qu’on regarde en premier sur un ordinateur portable, et ici, Dell a fait attention aux détails. Les bordures sont fines, l’affichage prend presque toute la place, et certaines versions proposent même de l’OLED en 4K. C’est une bonne chose pour les couleurs et le contraste, surtout si on aime regarder des films ou retoucher des images.

Un petit plus utile : une technologie qui limite la lumière bleue. C’est pratique pour ceux qui passent beaucoup de temps devant leur écran, sans forcément fatiguer leurs yeux.

Des composants récents pour suivre le rythme

Les deux modèles tournent avec les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 2000 H, avec pas mal de cœurs pour gérer plusieurs tâches en même temps. Ils sont rapides, et d’après Dell, ils peuvent accélérer le traitement des tâches courantes et même les logiciels créatifs.

La mémoire est aussi rapide, ce qui aide quand on fait beaucoup de choses en même temps : appels vidéo, navigation web, édition de documents, etc. L’ordinateur reste fluide, même si on le sollicite un peu.

Une batterie qui tient vraiment longtemps

Dell annonce jusqu’à 20 heures d’autonomie sur le modèle 14 pouces, et 27 heures sur le 16 pouces, en utilisation continue. Évidemment, ça dépend de ce qu’on fait avec, mais ça reste des chiffres impressionnants pour un portable avec un grand écran.

Si on doit se déplacer, ou qu’on travaille en dehors de chez soi, ce genre d’autonomie est clairement un avantage. On peut tenir la journée sans chercher une prise.

Des options pour ceux qui ont besoin de plus

Si on a besoin d’un peu plus de puissance, surtout pour tout ce qui est visuel (montage, modélisation 3D, etc.), on peut choisir une carte graphique dédiée. Le modèle 16 pouces peut accueillir une carte NVIDIA RTX série 50, qui ajoute un vrai coup de boost pour les images et les logiciels gourmands.

La connexion Thunderbolt 5 permet aussi de relier plusieurs écrans ou d’envoyer des fichiers très lourds très vite. C’est un peu technique, mais les gens qui en ont besoin sauront l’apprécier.

Un effort réel sur l’écologie

Ce qui est bien aussi avec cette nouvelle gamme, c’est que Dell a essayé de faire les choses bien sur le plan environnemental. Les matériaux sont pour partie recyclés, l’emballage est pensé pour éviter le plastique inutile, et les ordinateurs sont certifiés selon des standards environnementaux reconnus.

C’est un pas dans la bonne direction pour ceux qui cherchent un produit qui respecte un peu plus la planète.

En résumé

Deux tailles : 14,5″ (léger et compact), 16,3″ (grand et puissant)

Écrans lumineux avec option OLED 4K, anti-lumière bleue

Processeurs Intel Core Ultra 2000 H, très rapides

Carte graphique en option pour les créateurs

Jusqu’à 27 heures d’autonomie

Matériaux recyclés, emballage écoresponsable

Système : Windows 11

