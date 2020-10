Les nouvelles Smart TV XH90 et ZH8 de Sony compatible pour la PS5.

Décidément, Sony ne ménage pas ses efforts sur ses téléviseurs de salon connectés alias ses Smart TV. De fait, après une compatibilité avec Apple TV c’est désormais pour l’arrivée de la PlayStation 5 que Sony travaille sur ses XH90 et ZH8.

Sony est sans conteste un des piliers forts du monde de l’audio-vidéo grand public. La marque nippone a su asseoir sa réputation depuis plusieurs décennies. Et elle le prouve une fois de plus avec cette annonce de mise à jour ses nouveaux écrans XH90 et ZH8.

Mise à jour des ports HDMI 2.1 sur les séries XH90 et ZH8.

Avant tout, petit rappel. Alors, les séries XH90 et ZH8 font partie des derniers téléviseurs de salon présentés par la marque. La série XH90 propose des écrans de différentes tailles allant de 139cm à 215cm. La gamme comporte pas moins de 7 modèles qui proposent tous du 4K.

En outre, ils sont tous Smart TV et disposent notamment du Bluetooth. Les téléviseurs sont également compatibles avec les assistants Alexa et Google de quoi piloter votre téléviseur par la voix, mais aussi pourquoi pas votre domotique si celle-ci est compatible.

Mais dans le cas présent, la mise à jour va permettre d’activer les fonctionnalités des ports HDMI 2.1 de ses Smart TV qui en sont pourvus.

Une mise à jour qui permettra à ces téléviseurs d’être prêts pour les futurs jeux vidéo compatibles 4K 120 images par secondes.

Les joueurs de la PlayStation 5 au cœur de cette mise à jour ?

C’est en tout cas, le critère principal mis en avant par Sony pour cette mise à jour en annonçant :

Grâce à cette mise à jour, les téléviseurs ont droit à la prise en charge du signal 4K 120 ips. Une fonctionnalité très attendue par les « hard gamers » qui permet d’afficher un flux vidéo en qualité 4K à 120 images par seconde et d’assurer une fluidité extrême de l’image.

Pour rappel la PlayStation 5 est annoncée pour le 19 novembre 2020. La marque nippone compte une fois de plus séduire les gamers de la terre entière avec sa nouvelle occasion. Et tant qu’à faire, autant que ceux-ci y jouent sur un écran de la maison Sony également.

