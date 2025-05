Motorola moto g86 power 5G et g86 5G : la nouvelle génération allie robustesse, autonomie et performance visuelle

Avec les moto g86 power 5G et moto g86 5G, Motorola entend faire bien plus que rafraîchir sa gamme. Le constructeur joue ici la carte de l’endurance, du confort visuel et de la robustesse sans céder aux sirènes des artifices superflus.

Présentation de la marque Motorola

La marque américaine poursuit son cap : proposer des technologies actuelles sans faire exploser les prix. Entre innovation raisonnée et conception solide, Motorola s’installe dans un segment intermédiaire où fiabilité et performances ne sont plus négociables.

Moto g86 power 5G : une autonomie qui prend son temps

Le temps, justement, c’est ce que ce modèle vous rend. 53 heures d’usage avec une seule charge, c’est l’atout majeur de ce smartphone qui embarque une batterie de 6720 mAh, une capacité rare sur le marché actuel.

Et si l’on se retrouve en rade, la charge TurboPower™ 30W vient sauver la mise en un rien de temps. Le tout est orchestré par un MediaTek Dimensity 7300, taillé pour le multitâche énergique.

Une dalle pOLED qui en met plein les yeux

Les deux versions partagent un point fort : un écran pOLED de 6,67 pouces, lumineux à souhait (jusqu’à 4500 nits), contrasté grâce au HDR10+, et fluide avec un rafraîchissement de 120 Hz. De quoi savourer vidéos, jeux et réseaux dans des conditions parfaites. Ce n’est pas qu’un affichage : c’est une expérience visuelle complète, renforcée par un design affiné et des bordures discrètes.

Un design raffiné sous une armure de solidité

Motorola ne se contente pas de jolis rendus : il les renforce. Les deux modèles affichent une résistance aux normes IP68/IP69, une certification militaire MIL-STD-810H, et un verre Corning Gorilla Glass 7i. Qu’il pleuve, qu’il tombe, qu’il s’encrasse : le smartphone encaisse. Le tout habillé de couleurs Pantone comme Cosmic Sky ou Chrysanthemum, pour mêler le style à l’utile.

La photo selon Motorola : entre IA et sensibilité nocturne

Le capteur Sony LYTIA 600 de 50 MP est à l’honneur sur les deux appareils. Son rôle ? Produire des clichés nets même lorsque la lumière fait défaut. L’intelligence moto ai entre en scène pour optimiser la scène, harmoniser les teintes, équilibrer les détails. L’expérience photo s’enrichit d’un objectif ultra grand-angle et d’un capteur macro, tandis que la caméra selfie 32 MP s’impose pour les portraits.

Fluidité, espace et performances à la demande

8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, et surtout, la fonction RAM Boost qui transforme une partie de la mémoire en RAM virtuelle. Le résultat ? Des transitions douces, une navigation sans friction, et une ouverture d’applis sans attente. Le processeur MediaTek Dimensity 7300 ne tremble pas face aux exigences du quotidien, même sous réseau 5G.

Récapitulatif technique

Écran : 6,67” pOLED Super HD, HDR10+, 120 Hz, 4500 nits

Processeur : MediaTek Dimensity 7300

Batteries : g86 power 5G : 6720 mAh (53 h) g86 5G : 5200 mAh (41 h)

Charge : TurboPower™ 30W

Caméra principale : Sony LYTIA 600 50 MP + ultra grand-angle 8 MP + Macro

Caméra frontale : 32 MP avec Quad Pixel

RAM : jusqu’à 8 Go + RAM Boost (jusqu’à 24 Go virtuels)

Stockage : jusqu’à 256 Go

Certifications : IP68, IP69, MIL-STD-810H

Verre : Gorilla Glass 7i

Son : Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Fonctionnalités IA : Photo Enhancement Engine, moto ai

Design : Couleurs Pantone, texture douce

Particularité : Water Touch (utilisable doigts mouillés)

