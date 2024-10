Test : Eufy Doorbell Dual

Dans cet article nous allons découvrir la sonnette connectée Eufy Doorbell Dual, commercialisée par Anker Innovation. Il s’agit d’une sonnette dotée de deux caméras, la seconde étant utilisée pour la protection des colis. Dans ce test nous allons découvrir les possibilités de cette sonnette connectée ainsi que son intégration d’un environnement connecté.

Préambule.

Les produits Eufy sont proposés par Anker Innovation, une entreprise chinoise spécialisée dans la production de périphériques informatiques mobiles. Connue pour ses innovations technologiques, Anker développe une gamme variée de produits notamment sous la marque Eufy, axée sur les appareils connectés et les solutions intelligentes pour la maison.

Les articles Eufy incluent des caméras de sécurité, des aspirateurs robots, et des dispositifs domotiques, reflétant l’expertise de Anker dans l’électronique grand public. Présente sur le marché mondial, Anker Innovation continue d’étendre son influence avec des produits fiables et performants.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dual Cam Caméra principale : 160° Caméra colis: 97°

Qualité vidéo: Caméra principale : 2K Caméra colis: 1080p

Fonctionnalités IA: Détection de colis Détection de comportements suspects Détection d’humains Détection intelligente des mouvements

Autonomie : 3 à 6 mois

Connectivité : WIFI 2.4 GHz

Dimensions: 16.5 × 5.3 × 2.8 cm

Indice de protection: IP65

Compatibilité: Google Voice Assistant, Alexa

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Sonnette connectée

Home Base

Chargeur de la Home Base

Manuel de mise en route

Câble RJ45

Visserie pour l’installation

Outil pour retirer la sonnette

Installation / Configuration.

L’installation et la configuration de la sonnette sont relativement simple, il suffit de suivre l’assistant de configuration pour démarrer les deux modules. Dans un premier temps, on connecte la base Home Base au compte Eufy (obligatoire), ensuite, on connecte la sonnette. L’assistant de mise en route et de configuration est plutôt efficace. Une fois la configuration terminée, la caméra scanne un QR Code avec les informations de connexion au WIFI et le tour est joué.

Pour l’installation de la sonnette à l’extérieur, là aussi, tout le matériel nécessaire est fourni, il faut bien entendu préparer les trous en utilisant les supports de la sonnette mais rien de bien compliqué.

La sonnette dispose d’un second support, incliné de quelques degrés pour les maisons ayant une entrée sur le côté. Les deux supports s’emboitent parfaitement bien et en peu de temps, la sonnette est prête à l’emploie !

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Sonnette connectée Eufy Doorbell Dual

Home base S330

Smartphone Sony Xperia 5 IV

Prise en main.

La sonnette est très bien finie, et est plutôt légère (275 g). Les bords sont bien finis et semble plutôt solide. La Home Base est très bien finie également, bien qu’elle soit plutôt imposante, pour son utilisation / utilité ? Le bouton sonnerie est doux au touché, à voir sur le long terme.

L’application Eufy est plutôt bien faite. Les menus sont clairs et permettent de prendre en main facilement et rapidement la sonnette.

Utilisation.

Pour une utilisation basique de sonnette connectée, elle fait le job. L’image est de bonne qualité, que ce soit de jour ou de nuit. L’audio Bidirectionnel, permet de communiquer à distance avec vos visiteurs / livreurs. J’ai noté une légère latence, sans doute liée à la qualité du WIFI mais pas vraiment gênante pour une utilisation classique.

La sonnette dispose d’une série de fonctionnalités intéressantes, détaillées ci-dessous:

Détection intelligente:

La sonnette utilise l’intelligence artificielle pour différencier les personnes, les colis, les animaux, les véhicules, etc… Cela permet de réduire les fausses alertes et de vous avertir uniquement des événements pertinents. Par exemple, elle peut détecter lorsqu’un colis est livré et vous envoyer une notification spécifique à cet événement. Il faut bien entendu que le colis soit livré à un emplacement détecté par la sonnette, d’où l’importance du choix de positionnement de la sonnette.

Reconnaissance Faciale:

Il est possible de mettre un nom sur un visage lors de la configuration la sonnette. De cette manière, la sonnette ajuste les notifications en fonctions des personnes qui sonnent à la porte. J’ai réalisés quelques tests et la reconnaissance est pertinente, à tester pendant l’hiver, avec écharpe et bonnets !

Réponses pré-enregistrées:

La sonnette permet de définir un message vocale en cas d’absence (plage horaire configurable). La sonnette va lire le message aux personnes qui sonnent à la porte. Elle dispose également de messages pré-enregistrés disponibles sur la sonnette, mais en anglais uniquement.

Stockage locale:

Une option que je trouve particulièrement intéressante, c’est le stockage locale sur le Home Base. En effet vous disposez de 15 Gb de stockage, que vous pouvez étendre avec un périphérique USB.

Autonomie:

Le constructeur annonce une autonomie de 3 à 6 mois, ce qui, s’il avère vrai, reste très intéressant comparé à par exemple la Ring (2eme génération) qui doit être rechargée tous les mois.

Conclusion.

Un large choix de fonctionnalités intéressantes viennent étoffer une Doorbell séduisante proposée par Eufy, elle est bien plus cher que la Ring mais elle propose une série de fonctionnalités intéressante. Il faut compter environ 250€ pour le pack sonnette + Base . Si votre budget vous le permet, alors foncez !

Points Positifs Points Négatifs + Détection de personnes et reconnaissance des visages – Réponses vocales en anglais + Home Base avec stockage interne et carillon – Prix assez élevé + Qualité de construction de la sonnette – Latence par moment + Qualité des images des deux caméras –

Evaluation.

Configuration : 17/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 16/20 Prix : 14/20 Note finale : 16.5/20

Liens d’achat.

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :

