Xiaomi Smart Band 10 : le bracelet connecté qui vous suit partout, tout le temps

Entre boulot, sport et moments de détente, on a tous besoin d’un petit coup de pouce pour garder le rythme. C’est là que le Xiaomi Smart Band 10 entre en jeu : un bracelet connecté simple, pratique et bien pensé pour vous accompagner tous les jours, sans prise de tête.

La marque Xiaomi, bien connue pour ses smartphones et gadgets accessibles, propose ici un nouveau compagnon de poignet. Le Smart Band 10, c’est un peu le mélange parfait entre montre, coach, réveil et assistant discret. Le tout, sans vider votre portefeuille.

Un écran clair comme de l’eau de roche

Premier truc qu’on remarque : l’écran. Il est grand (1,72 pouce), lumineux (jusqu’à 1500 nits) et super fluide (60 Hz). Résultat : on lit facilement les infos, même en plein soleil. Et si vos mains sont mouillées ? Aucun souci, l’écran réagit quand même. Pratique après une séance de sport ou sous la pluie.

Des looks pour tous les goûts

Ce bracelet, on peut vraiment le porter comme on veut. Version céramique pour un côté chic, ou avec 10 styles différents pour s’adapter à votre tenue ou à votre humeur. Il y a même un pendentif à porter autour du cou, en mode bijou. Plutôt cool, non ?

Bouger, c’est facile (et motivant)

Que vous soyez sportif du dimanche ou mordu de cardio, le Xiaomi Smart Band 10 s’adapte. Il propose 150 activités sportives, et il en reconnaît automatiquement 6. Vous commencez à courir, il capte. Vous nagez ? Il suit vos longueurs avec une précision de 96 %, même sous l’eau. Et il garde un œil sur votre fréquence cardiaque, même pendant la brasse.

Un vrai coup de main pour mieux dormir

On le sait, bien dormir, c’est essentiel. Le Smart Band 10 ne se contente pas de compter vos heures de sommeil. Il analyse la qualité et la répartition de vos nuits. Il vous donne ensuite des conseils pour améliorer vos habitudes. En bonus, Xiaomi a bossé avec des pros du sommeil pour proposer un programme de 21 jours, avec des objectifs et des astuces utiles.

Pratique au quotidien (et pas besoin de recharger tous les jours)

Le bracelet affiche vos notifications, vous permet de répondre vite à certains messages, et peut même contrôler d’autres appareils Xiaomi si vous en avez. Vous pouvez personnaliser les vibrations pour savoir d’un coup d’œil si c’est un message ou un appel.

Côté autonomie, c’est franchement relax : jusqu’à 21 jours d’utilisation classique, et 9 jours si vous laissez l’écran toujours allumé. Et il ne lui faut qu’une heure pour une recharge complète.

Récap’ technique pour les curieux :

Écran AMOLED 1,72″, 326 PPI, 1500 nits, 60 Hz

Étanchéité jusqu’à 50 mètres (5ATM)

150 modes sportifs, dont 6 reconnus automatiquement

Suivi VO₂ max, charge d’entraînement, fréquence cardiaque, SpO₂, stress

Analyse sommeil approfondie + programme de 21 jours

Bluetooth et intégration Xiaomi HyperOS 2

Autonomie : 21 jours (usage normal), 9 jours (affichage permanent)

10 styles d’accessoires, dont version céramique

Prix : 49,99 € (standard), 59,99 € (céramique)

Couleurs : noir, gris, rose poudré

