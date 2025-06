Nouvelle couleur blanche pour les enceintes de bibliothèque AT-SP3X : Audio-Technica soigne l’esthétique de sa gamme audio

La marque étoffe son catalogue avec une édition blanche de ses enceintes de bibliothèque AT-SP3X, pensées pour compléter visuellement sa platine vinyle AT-LP70xBT. Une touche de sobriété qui conjugue design et performance pour les amateurs de son clair et de lignes épurées.

Depuis plusieurs années, Audio-Technica s’impose comme un acteur incontournable dans le domaine de l’audio haute fidélité. Connue pour son expertise dans les casques et platines vinyles, la marque japonaise renforce sa présence dans le segment des enceintes compactes avec les AT-SP3X, désormais disponibles en blanc.

AT-SP3X : Une édition blanche pensée pour l’harmonie visuelle

Avec cette nouvelle teinte blanche, Audio-Technica capitalise sur l’esthétique minimaliste de sa platine AT-LP70xBT. L’objectif ?

Proposer un ensemble cohérent et élégant qui s’intègre facilement à tout type d’intérieur. Finition mate, lignes pures et format réduit : ces enceintes ont été conçues pour se fondre dans le décor sans sacrifier la qualité audio.

Des enceintes actives, prêtes à l’emploi

La gamme du constructeur s’agrandit avec un produit clé en main : les AT-SP3X sont des enceintes actives, ne nécessitant ni récepteur ni amplificateur. Il suffit de les brancher à l’aide de l’adaptateur secteur fourni (avec trois formats de prise internationaux), de relier les deux enceintes via un câble de 2 mètres, et le tour est joué. Cette simplicité d’installation permet une expérience fluide, adaptée aussi bien aux débutants qu’aux audiophiles en quête de praticité.

Bluetooth multipoint et connectivité universelle

Polyvalentes, les enceintes AT-SP3X offrent une double connectivité : analogique via les prises RCA et sans fil grâce au Bluetooth intégré. La fonction multipoint permet de connecter simultanément deux appareils : un ordinateur et un smartphone, par exemple. L’utilisateur peut ainsi passer de sa playlist à un podcast sans manipulations complexes. Un vrai gain de confort pour les foyers connectés.

Une signature sonore équilibrée et immersive

Malgré leur format réduit, les AT-SP3X délivrent un son riche et équilibré. Chaque enceinte intègre un woofer de 3 pouces et un tweeter de 1,1 pouce, soigneusement accordés pour restituer un spectre audio complet. Que ce soit pour écouter du jazz, de la pop ou de la musique électronique, la restitution sonore reste claire, dynamique et détaillée. Une performance remarquable pour une enceinte de cette taille.

Design soigné et ergonomie intuitive

Le design des AT-SP3X ne se limite pas à l’apparence. L’ergonomie a également été pensée dans les moindres détails : un bouton d’alimentation avec témoin LED, une molette de volume facile d’accès, et une disposition compacte qui permet une intégration discrète dans n’importe quelle pièce. Ces choix de conception renforcent la facilité d’utilisation au quotidien.

Récapitulatif technique

Woofer : 3 pouces

Tweeter : 1,1 pouce

Type : Enceintes amplifiées (actives)

Connectivité filaire : Double RCA

Connectivité sans fil : Bluetooth

Fonction Bluetooth multipoint : Oui, jusqu’à deux appareils

Alimentation : Adaptateur secteur inclus (trois formats de prise)

Câble de liaison : 2 mètres

Commandes : Bouton ON/OFF avec LED, molette de volume

Couleur : Blanche (nouvelle version)

Prix public conseillé : 199 €

Compatibilité : Platines vinyles, smartphones, ordinateurs, autres sources analogiques

