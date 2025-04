Test : Serrure Nuki Smart Lock Ultra : une révolution pour la maison connectée ?

Ne plus jamais avoir à chercher ses clés, donner un accès temporaire à distance et être sûr que sa porte est bien verrouillée : voilà la promesse du Nuki Smart Lock Ultra.

Les serrures connectées ne sont plus une nouveauté, mais beaucoup restent complexes à installer, peu sécurisées ou trop lentes à répondre. Avec ce modèle haut de gamme, Nuki veut corriger ces défauts et offrir une expérience fluide et fiable.

Après plusieurs semaines de test, voici notre verdict détaillé sur cette serrure intelligente.

Préambule.

Fondée en Autriche en 2014, Nuki s’est rapidement imposée comme une référence en Europe pour les serrures connectées. Contrairement à d’autres fabricants qui visent un marché global, Nuki se concentre principalement sur les standards européens, notamment les cylindres de serrure modulaires.

L’entreprise mise sur trois piliers :

– Facilité d’installation (pas besoin de changer toute la porte)

– Sécurité avancée (cylindre renforcé et chiffrement des communications)

– Compatibilité avec les assistants vocaux et la domotique

Le Smart Lock Ultra est l’aboutissement de ces efforts, avec un cylindre de sécurité SKG inclus et une connectivité élargie (Bluetooth, Thread, Wi-Fi) pour une plus grande flexibilité.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Le Nuki Smart Lock Ultra se distingue par ses caractéristiques haut de gamme :

Matériaux et design

– Corps en acier inoxydable, robuste et plutôt élégant

– Anneaux interchangeables noir et blanc, pour s’adapter à différents styles de portes

Dimensions et poids

– Serrure : 57 x 58 mm – 250 g

– Cylindre : 130 x 33 x 17 mm – 250 g

Alimentation

– Batterie lithium-polymère rechargeable (autonomie 3 à 6 mois)

– Recharge via USB-C d’un côté et format propriétaire de l’autre (câble de 2m inclus)

Connectivité et compatibilité

– Bluetooth Low Energy (BLE 5.0)

– Thread (protocole domotique moderne, compatible Matter)

– Wi-Fi 2,4 GHz (contrôle à distance)

– Compatible iOS, Android et Huawei EMUI

Sécurité

– Cylindre de sécurité SKG (résistant aux attaques)

– Chiffrement AES-256 (niveau bancaire)

– Détection d’intrusion et journal d’activité

Contenu de la boîte:

L’emballage est bien pensé, compacte et contient tous les éléments nécessaires pour une installation sans bricolage complexe :

-1 x Nuki Smart Lock Ultra

-1 x Universal Cylinder SKG

-1 x Clé Allen

-3 x Clés physiques

-1 x Security Card (pour duplication sécurisée des clés)

-1 x Kit d’adaptation du cylindre universel

-1 x Câble USB-C (2m) pour recharge

-1 x Notice détaillée

Installation / Configuration.

Un des points forts du Smart Lock Ultra est son installation rapide, mais cela demande tout de même un peu de méthode.

1ère étape : Vérifier la compatibilité de la porte Avant de démonter quoi que ce soit, il faut s’assurer que la serrure soit bien compatible.

La carte de mesure fournie permet d’évaluer la longueur du cylindre nécessaire. La serrure fonctionne sans modification majeure de la porte.

Pour ma part, il s’agit d’une veille porte en bois massif (avec les grosses clefs genre père Fouras dans Fort Boyard) dont je n’imaginais pas le montage possible… et pourtant !

J’ai quand même dû remplacer le boitier de serrure par un nouveau (voir photo), qui m’a coûté environ 50€ sur Amazon, mais sur la majorité des portes c’est une vraie broutille car le cylindre est déjà intégré à votre porte.

Le kit extrêmement ingénieux (un vrai petit bijou) permet d’adapter le cylindre universel à la largeur de votre porte.

Ici on aperçoit, à gauche, les différentes tiges d’assemblage que l’on choisira en fonction des rallonges que l’on aura choisi.

Les rallonges sont déjà montées sur le cylindre universel que l’on voit à droite sur la photo (ce soit les partie métalliques où l’on voit les petites barres verticales gravées).

Le cylindre se compose de 2 parties dont il faudra ajuster la longueur à l’aide de rallonges fournies de différentes épaisseurs.

La première partie (à gauche sur la photo) concerne le cylindre qui part de la face extérieure de la porte (où on insère habituellement la clef) jusqu’au milieu de la serrure, où se trouve le mécanisme de verrou

La seconde partie (à droite sur la photo) part du milieu de la serrure jusqu’à la face intérieure de la porte sur laquelle on va clipser la Smart Lock Ultra

Le tout va être figé grâce à la barre métallique, que l’on voit au centre, qui va s’insérer d’une part et d’autre pour les assembler grâce aux deux vis.

Donc pour résumer, l’extérieur de la maison se trouve à gauche de la photo et l’intérieur à droite (où viendra se clipser la Smart Lock Ultra).

Au début on regarde toutes les rallonges et on à l’impression que c’est très complexe mais dès qu’on commence à manipuler on se rend compte de l’ingéniosité et facilité du système.

On ajoute d’un coté les embouts permettant d’arriver jusqu’au milieu de la serrure et, de l’autre, les rallonges qui permettent d’arriver jusqu’à fleur de la face extérieur de la porte et on fige le tout.

Un vrai plaisir à réaliser d’autant que l’application sur smartphone nous assiste dans le choix des rallonges en fonction des mesures réalisées grâce à la petite carte de mesure fournie.

Une fois la configuration trouvée, il suffit simplement de remettre les vis en place pour venir figer ce nouveau cylindre adapté à votre porte.

Grâce à ce système, peu importe la configuration de votre porte et serrure, le cylindre universel s’adaptera et se positionnera parfaitement dans votre porte.

2ème étape : Remplacement du cylindre

Dévisser l’ancien cylindre (nécessite parfois une clé insérée pour le retirer)

Installer le Nuki Universal Cylinder tout fraichement réalisé

Fixer avec les vis de sécurité fournies

Au passage, une petite info de taille : le cylindre SKG est conçu pour résister aux tentatives de crochetage et de bumping (je vous laisse chercher sur Youtube si vous ne connaissez pas ;))

Attention à bien penser à mettre la vis de fixation du cylindre !

3ème et dernière étape : Installation de la serrure et calibration

On vient ensuite placer l’engrenage jaune qui va permettre de faire tourner le verrou comme un simple tour de clef et clipser la Smart Lock Ultra.

Fixer la plaque de montage sur le cylindre

Clipser la Nuki Smart Lock Ultra jusqu’à entendre un clic

Lancer l’application Nuki, qui guide l’utilisateur pour calibrer la serrure (détection des positions « fermée » et « ouverte »).

Temps total d’installation : environ 15 à 20 minutes pour la majeure partie des portes relativement récentes.

Personnellement j’ai mis environ 1 heure 30 mais sur une porte qui n’était pas du tout prête à accueillir ce type de serrure.

Je confirme donc les 20 minutes dans les cas classiques.

Test / Utilisation.

A mon sens, une serrure connectée doit être à la fois rapide, fiable et sécurisée. Nous avons testé le Smart Lock Ultra dans plusieurs scénarios.

Concernant la rapidité et réactivité :

-Bluetooth : ouverture en 1 à 2 secondes, parfait pour un usage classique et quotidien.

-Wi-Fi : environ 3 secondes, une légère latence probablement due au cloud.

-Thread : fluide et plus réactif que le Wi-Fi mais nécessite un routeur Thread compatible.

Comparé à la Yale Linus, le Nuki est plus rapide en Bluetooth, mais légèrement moins rapide en Wi-Fi. L’essai n’est pas non plus d’une extrême rigueur 🙂

Fiabilité du verrouillage automatique :

-Auto Lock : fermeture automatique après X minutes.

-Auto Unlock : fonctionne bien mais nécessite un bon paramétrage (détection via Bluetooth + localisation GPS) pour ne pas remettre en cause la sécurité.

Sécurité avancée :

-Chiffrement AES-256 : identique aux normes bancaires.

-Détection de forçage : la serrure envoie une alerte en cas de tentative d’intrusion.

Ceci dit, parlons maintenant objectivement.

La NUKI Smart Lock Ultra est un vrai bijou. Tant dans la conception des différentes pièces, que dans l’ingéniosité du système d’adaptation et dans la conception de l’application mobile.

Tout est parfaitement réalisé et reflète une qualité irréprochable. Je change d’avis sur mon à priori des serrures connectées.

Le point qui m’a fait basculer est le fait de pouvoir utiliser une clef physique au cas où on perdrait toute communication avec la serrure ou que la batterie serait totalement vide.

Ceci me semble être une nécessité dans tout bon système domotique : pouvoir rapidement basculer en mode dégradé mais toujours utilisable.

La NUKI Smart Lock Ultra relève très largement ce défi.

Idéalement j’ajouterais l’accessoire NUKI Door Smart Sensor qui est un capteur de porte ouverte/fermée (dans les 50€) pour automatiser le verrouillage de la serrure après un certains temps.

Prise en main.

Durant les trois semaines de test, voici ce qui ressort :

Points forts :

Très fluide à l’usage : pas de latence frustrante.

Contrôle à distance via Wi-Fi : pratique pour Airbnb ou famille.

Possibilité de partager des accès temporaires : idéal pour les invités (j’ai des bébés et habite en duplex, j’avoue que pouvoir ouvrir la porte d’entrée à partir de la cuisine est magique :))

Utilisation d’un Widget possible sur son smartphone pour lancer les actions rapidement

Utilisation du bouton physique situé sur la Smart Lock Ultra pour Verrouiller ou Déverrouiller la serrure rapidement lorsque l’on se trouve devant la porte.

La création d’un profil invité est extrêmement facile et rapide. En revanche, j’ai constaté une latence supérieure à partir de ce profil, je vais interroger la marque et viendrai modifier le test le cas échéant.

Il est possible de recevoir une notification lorsque l’on se trouve à proximité de la serrure et déclencher une action directement à partir de la notification : bien vu 😉

Si on possède une montre sous Tizen, on peut aussi piloter les actions depuis celle-ci. Pour l’instant c’est toujours en version bêta.

Les petits bémols :

L’aide un petit peu difficile à localiser dans l’application lorsque l’on est sorti du mode Configuration et que l’on souhaite y revenir sans relancer le mode. Ce n’est pas très grave mais je me suis fait cette remarque lorsque j’ai voulu vérifier un point après avoir terminé le montage.

Recharge nécessaire tous les 3-6 mois (USB-C). Astuce : une petite batterie portable à proximité que l’on peut connecter au besoin grâce au câble fourni et le problème est réglé.

L’utilisation avec Google Home n’est pas très pratique car il faut dicter à haute voix un code PIN pour valider une action de déverrouillage de la porte. C’est une bonne chose qui permet de « sécuriser » un minimum les actions mais dicter le code PIN à haute voix ouvre une faille de sécurité. Je déconseille cette utilisation.

Utilisation.

Une impression d’avoir un vrai système de qualité qui protège la maison.

Il est beau, fiable, rapide et les différentes options lui apportent une souplesse que ne peuvent pas fournir les systèmes classiques.

Conclusion.

Un must dans cette catégorie. A choisir une serrure connectée je conseille, à ce jour, celle-ci. Elle coche toutes les cases de ce que l’on peut attendre d’un tel système.

En y ajoutant les quelques accessoires supplémentaires, on vient parfaire le tout mais dans cette configuration « de base » on est déjà pleinement satisfait.

Très belle découverte de la marque NUKI et de leur savoir-faire dans ce domaine. J’ai beaucoup apprécié l’esprit de simplification d’une démarche qui peut vite devenir un casse-tête.

Points Positifs Points Négatifs + Qualité exceptionnelle – Utilisation dans Google Home non pratique + Simplicité d’adaptation – Prix un peu cher mais qualité au RDV + Aide à l’installation – + Utilisation en mode physique (clefs) – + Fonctionnalités annexes – + Création d’invités – + Bouton physique – + Réactivité, etc. –

Evaluation.

Configuration : 20/20 Utilisation : 20/20 Fonctions : 20/20 Signal Wifi / Bluetooth : 20/20 Prix : 19/20 Note finale : 19,9/20 😉

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



Produits similaires de la marque .

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :