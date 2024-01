CES 2024 : Nami, des détecteurs qui utilisent les ondes WiFi pour détecter des mouvements et la présence humaine.

Origin dont le siège est à Singapour vient de développer Nami, une plateforme IoT tout-en-un qui détecte les mouvements et la présence humaine, pour sécuriser la maison, économiser de l’énergie, surveiller votre propre maison, et bien plus encore. Mais la particularité de cette plateforme est qu’elle n’utilise pas la technologie infrarouge, mais les ondes WiFi.

Le monde de la domotique ne cesse d’évoluer et de prendre des parts de marchés. Il est vrai qu’avec la domotique facile, connectée et Matter qui vise à devenir un standard, il devient facile pour les consommateurs de faire de leur foyer un foyer connecté doté de domotique. C’est dans ce type de configuration que Nami intervient.

Nami ou quand les ondes WiFi deviennent des solutions de détecteurs.

Alors oui concrètement Nami utilise la puissance du Wi-Fi de votre maison (et plus particulièrement les Wi-Fi) pour détecter et interpréter les mouvements dans la maison. La force de cette technologie pour l’entreprise c’est l’aspect vie privée qu’elle exploite.

« Avec Nami, aucune caméra ni aucun appareil d’enregistrement ne sont impliqués, votre vie privée est donc entièrement protégée ».

La société nous explique que Nami propose des caractéristiques telles que la détection de mouvement, le filtrage intelligent qui capte uniquement la présence et les mouvements humains, et exclut les animaux domestiques ou certains objets connectés en mouvements tels que les robots aspirateurs.

En outre, l’entreprise propose une application à installer sur votre smartphone qui sera à même de définir et vous fournir des alertes en cas de mouvements « suspect ».

La plateforme Fusion Sensing de Nami, présentée au CES 2024.

De fait, la société profitera de sa présence au CES 2024 de Las Vegas pour présenter sa technologie qui sera en outre associée à la série Philips Home Safety 5000. Cette plateforme exploite une combinaison de capteurs et d’algorithmes d’IA de manière à ce que votre maison sache quand vous êtes là, comprend vos habitudes et s’adapte en conséquence.

Autre détail, la société met en avant le fait qu’au travers de ses détecteurs et son IA, la technologie Fusion Sensing permettrait de détecter des anomalies dans la maison comme un début d’incendie ou une fuite d’eau.

« Nous pensons qu’une telle architecture peut convenir aux acteurs du secteur désireux de développer en douceur leur activité dans le domaine du bien-être et de la sécurité de la maison »

a déclaré Jean-Eudes Leroy, co-fondateur et PDG de Nami.

En outre, le PDG de Nami assure qu’il s’agit de la première technologie de détection WiFi + Thread offrant un moyen non intrusif de détecter la présence dans votre maison sans aucun angle mort.