Bon plan : 100 € de remise sur la PS5 Slim Edition Standard

Difficile de passer à côté : la PS5 Slim Edition Standard voit son prix chuter de 100 € dans le cadre des promotions estivales. Une aubaine pour les joueurs qui n’avaient pas encore sauté le pas ou ceux qui cherchaient à offrir une console de dernière génération sans exploser leur budget.

La marque japonaise Sony, fidèle à ses opérations commerciales « Days of Play », dynamise à nouveau le marché. En abaissant le tarif de sa console vedette, elle cherche à séduire un public encore plus large, tout en consolidant sa position face à la concurrence féroce des consoles Xbox et Nintendo.

Une version allégée, mais tout aussi musclée

Le modèle Slim n’a rien d’un compromis au rabais. Il s’agit d’une déclinaison plus compacte de la PS5 classique, dévoilée en novembre 2023. Le constructeur a rogné sur l’encombrement sans toucher aux entrailles : même architecture puissante, même GPU signé AMD, et surtout, une capacité de stockage revue à la hausse avec un SSD de 1 To. Idéal pour les titres gourmands.

Une remise qui change la donne

Le tarif passe ainsi de 549,99 € à 449,99 €, une économie de taille en ces temps d’inflation généralisée. Cette offre s’inscrit dans une stratégie bien rodée de Sony : générer un regain d’intérêt en plein cœur de l’année, à l’heure où les sorties de jeux s’enchaînent. Pour les ménages comme pour les gamers aguerris, c’est le moment ou jamais.

Où dénicher cette offre avantageuse ?

L’offre est disponible chez Boulanger, mais aussi chez d’autres distributeurs français tels que Darty, Carrefour ou encore Amazon. Certains détaillants ajoutent même des bundles incluant manettes ou jeux, pour les plus prévoyants. Un petit tour de comparaison peut donc s’avérer payant.

Performances et polyvalence au rendez-vous

À l’intérieur, rien n’a changé. La PS5 Slim embarque un processeur AMD Ryzen Zen 2, couplé à un GPU RDNA 2 capable de gérer le ray tracing. Elle offre des performances taillées pour le jeu en 4K jusqu’à 120 fps, le tout avec 16 Go de mémoire GDDR6. Côté connectique, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 assurent une connexion rapide et stable, pendant que les ports USB-A et USB-C couvrent tous les besoins modernes.

Une console pensée pour durer

Sony ne s’est pas contenté d’un lifting. En rationalisant le design sans sacrifier la puissance, la marque propose une machine taillée pour l’avenir. L’écosystème de la PS5 continue de s’enrichir, avec des titres comme Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade ou Spider-Man 2, qui exploitent pleinement les capacités de la console. L’édition Slim ne fait pas exception.

Récapitulatif technique