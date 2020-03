Black Shark Ophidian Gaming Earbuds dispo sur IndieGogo.

Xiaomi annonce le lancement commercial de ses écouteurs intra auriculaire spécialement dédié aux gamers via la plateforme IndieGogo. Les Black Shark Ophidian Gaming Earbuds viennent ainsi étoffer la gamme de la marque Black Shark.

Xiaomi fait partie de ces marques de smartphones qui misent sur le jeu en ligne via smartphone. Des jeux de plus en plus gourmands en puissance et d’une qualité de graphisme au top. Fini les Tetris et autre jeu de carte sur smartphone.

Ainsi, son smartphone le Black Shark a pour ambition de faire tourner du lourd, du très lourd. Des jeux de type FortNite ou encore Call Of Duty et autres avec du graphisme poussé à son paroxysme.

Black Shark Ophidian Gaming Earbuds, pour compléter la liste d’accessoires.

Alors, le constructeur asiatique ne s’est pas limité au smartphone. En effet, la marque propose également des accessoires comme les Black Shark Gamepad 2.0. que nous vous avions présenté en janvier de l’année passée.

De fait, cette fois la marque dévoile une paire d’écouteurs intra auriculaire. Une paire d’écouteurs qui reprend tous les codes du gaming et de la marque.

Ces écouteurs sont reliés entre eux via un câble et un arceau de type « tour de cou » . Ce ne sont donc pas des écouteurs True Wireless. Ces écouteurs sont équipés de Bluetooth 5.0 et ont un poids de 22 grammes.

Sur les deux écouteurs, on trouve deux cônes lumineux qu’il sera possible de configurer depuis l’application pour smartphone. Détail intéressant, les deux écouteurs sont aimantés de sorte qu’ils « s’attacheront » ensemble. Pratique pour les déplacements et le rangement. Usage externe oblige, les Black Shark Ophidian Gaming Earbuds sont IPX4. Bref ils sont résistants à l’eau et à la poussière.

Niveau sonore, la marque annonce que ces écouteurs sont dotés de la fonction de réduction de bruit passive. Les écouteurs sont également dotés de boutons de réglage pour le son et d’autres fonctions programmables.

Black Shark Ophidian Gaming Earbuds, autonomie plus que correcte.

Effectivement, Xiaomi annonce une autonomie de 14 heures d’écoute continue. Cette autonomie descend à 9 heures si l’utilisateur laisse constamment allumés les LED des écouteurs. Les écouteurs Black Shark Ophidian Gaming Earbuds sont disponible à un prix de lancement sur le site IndieGogo.