Nuki Box, la nouvelle solution d’entrée d’immeubles sans clefs et sans code.

Avec sa toute nouvelle solution baptisée Nuki Box, la marque Nuki franchit un nouveau cap cette fois en matière de solution de serrure connectée. Cette fois, la marque voit plus grand en apportant une solution pour les immeubles collectifs.

Nuki Home Solutions GmbH a été fondée à Graz en 2014. La marque est arrivée sur le marché de la domotique en proposant sa solution de serrure connectée. On avait d’ailleurs eu l’occasion de tester la Nuki Smart Lock 2.0. Un système ingénieux qui ne nécessite pas de remplacer votre serrure et de conserver votre mécanisme initial.

Nuki Box, pas de Wi-Fi, du Bluetooth et de la téléphonie.

De fait, avec sa Nuki box, le constructeur franchi un nouveau cap pour s’intéresser et toucher une autre clientèle. De fait, jusqu’à présent, les solutions de la marque permettent à tout un chacun ayant une habitation de fournir un accès connecté à la maison. Que ce soit à titre privé ou pourquoi pas sur un bien en location. Pas forcément besoin de clé pour ouvrir la serrure, mais un code et une application à installer sur le smartphone du bailleur pour lui entrer.

Cette fois avec la Nuki box, la marque vise les systèmes des portes d’entrée d’immeubles et de parties communes. Une solution qui rend ce type d’entrée connectée. De la sorte, la Nuki Box transforme le smartphone en système d’ouverture de porte numérique.

Pour ce faire, pas besoin d’avoir une connexion pour la Nuki Box. En effet, la Nuki Box est équipée d’un système GSM qui permet la connexion à la serrure au travers d’une connexion mobile. La seule obligation, c’est qu’il y ait du réseau mobile, et ce peu importe l’opérateur que ce soit SFR, Bouygues…

On notera au passage que la Nuki Box est préconfigurée et munie d’une carte eSIM intégrée. Cette eSIM assure 5 ans de volume de données et 100 autorisations.

La marque donne quelques informations à ce sujet :

« Dès que la Nuki Box est reliée à la serrure électrique de porte déjà en place, elle fait fonction de système d’ouverture de porte intelligent et se laisse commander via Auto Unlock ou l’App Nuki ».

En outre, afin de communiquer avec la serrure, la Nuki Box est également encore et toujours dotée de Bluetooth. Outre l’application à installer sur un smartphone Nuki rappelle qu’il est également possible d’accéder aux commandes de la serrure via son site portail prévu à ce sujet.

Nuki Box, Prix et disponibilité.

Comptez 349,00 € pour vous équiper de ce complément qui peut venir s’ajouter ultérieurement à l’installation d’une serrure connectée Nuki Smart Lock 2.0.