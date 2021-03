Xiaomi troisième vendeur de smartphones en 2021 ?

Selon une étude faite par Strategy Analytics, Xiaomi pourrait bien devenir le troisième vendeur de smartphones dans le monde pour l’année 2021. Une conséquence de la progression de la marque depuis un an.

Le monde du smartphone a bien tenu le cap malgré une année compliquée liée au Covid19. En effet, malgré des usines à l’arrêt début 2020 en Chine et un ralentissement dû au confinement, le marché du smartphone a bien repris au quatrième trimestre 2020. L’arrivée de la 5G a d’ailleurs favorisé certaines marques comme Apple.

Ainsi, selon les derniers analyses faits par le cabinet de recherches Strategy Analytics, 2021 pourraient bien être une année record par rapport aux dernières années. Une année qui pourrait bien voir les ventes de smartphone bondir de +6.5%. Et ainsi, atteindre 1,38 milliard d’unités en 2021.

Xiaomi émergera comme le troisième leader du marché !

C’est en tout cas l’avis d’Abhilash Kumar, analyste smartphone chez Strategy Analytics. Selon lui aux vues des progressions faites par la marque dans les différents marchés hors Chine comme la Russie et l’Europe, Xiaomi qui assure son sérieux et consolide la réputation de la marque pourrait bien vendre plus de smartphones que Huawei.

Il faut dire que Huawei doit toujours faire face aux directives américaines, ce qui a plombé quelque peu la marque dans une spirale qui atteint ses ventes. De fait, avec l’absence des services Google, la marque doit convaincre une grosse partie de ses utilisateurs et surtout futurs clients.

Xiaomi pourra donc profiter de cette contrainte affaiblissant Huawei pour asseoir sa marque. Mais le constructeur chinois n’est pas le seul en pleine croissance. En effet, Oppo est devenu également un acteur important et la marque ne cesse de faire parler d’elle et en bien. Notamment avec des concepts comme l’OPPO X2021. On vous invite d’ailleurs à relire notre prise en main sur ce produit.

Xiaomi devra donc surveiller de près la concurrence d’autant qu’Oppo a déjà atteint la quatrième place du marché. Selon les analystes, Xiaomi devrait toutefois asseoir sa position de troisième vendeur grâce à certaines positions dominantes dans différents marchés mondiaux. Sur les marchés africains et du Moyen-Orient, la marque devrait même ravir la troisième place à Apple.

Par ailleurs, la migration vers la 5G devrait accroitre les ventes de smartphone auprès des utilisateurs qui franchiront le cap d’investir dans un nouveau smartphone. Et dans ce segment, Xiaomi propose des smartphones 5G à bas prix, loin des haut de gamme à ±1000€.