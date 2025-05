Xiaomi frappe fort au premier trimestre 2025 avec des résultats financiers historiques

Le premier trimestre 2025 marque un tournant stratégique pour Xiaomi. Le groupe chinois affiche un chiffre d’affaires de 111,3 milliards de RMB, franchissant pour la deuxième fois consécutive le seuil symbolique des 100 milliards, tandis que son bénéfice net ajusté atteint 10,7 milliards de RMB, en hausse de 64,5 % sur un an. Un démarrage tonitruant pour cette nouvelle année fiscale.

La marque Xiaomi, reconnue pour ses smartphones et ses appareils connectés, poursuit son ascension avec une stratégie claire : montée en gamme, diversification produits, et expansion dans l’univers des véhicules électriques intelligents. En alliant performance financière et ambition technologique, le géant de l’électronique pose les jalons d’un futur résolument orienté innovation.

Une croissance soutenue sur tous les segments

Le premier trimestre 2025 est synonyme de croissance transversale pour Xiaomi. Le secteur des smartphones reste solide avec un chiffre d’affaires de 50,6 milliards de RMB, en hausse de 8,9 % sur un an. Ce dynamisme repose notamment sur les performances du Xiaomi 15 Ultra, dont les ventes ont bondi de 90 % par rapport à son prédécesseur.

A relire : Test: Xiaomi 14 Xiaomi frappe à nouveau avec le Xiaomi 14, un smartphone compact, doté de composants haut de gamme et d’un capteur photo signé Leica. Positionné comme un rival direct du Samsung S24, ce…

Mais c’est surtout du côté de l’IoT et des produits lifestyle que la croissance s’emballe : +58,7 % pour atteindre 32,3 milliards de RMB. Les ventes de machines à laver et réfrigérateurs battent des records, tandis que les climatiseurs connaissent un envol de plus de 65 % malgré un contexte de saisonnalité défavorable.

Xiaomi reprend la tête du marché chinois du smartphone

Après dix ans d’attente, Xiaomi reconquiert la première place des expéditions de smartphones en Chine, avec une part de marché de 18,8 %. Une performance rendue possible par une hausse continue de sa part de marché depuis cinq trimestres consécutifs.

Ce retour en grâce est aussi le fruit d’une stratégie de premiumisation affirmée. L’ASP (prix de vente moyen) des smartphones atteint un record à 1 211 RMB, preuve d’une montée en gamme réussie. Désormais, 25 % des ventes en Chine concernent des smartphones à plus de 3 000 RMB, et 9,6 % dépassent même les 4 000 RMB.

Les appareils connectés en forte progression

La gamme du constructeur s’agrandit considérablement dans le domaine des objets connectés. Xiaomi annonce 943,7 millions d’appareils connectés à sa plateforme AIoT, en hausse de 20,1 % sur un an. Le nombre d’utilisateurs possédant au moins cinq appareils connectés dépasse les 19,3 millions (+26,5 %).

Dans le même temps, l’application Mi Home voit son audience bondir à 106,4 millions d’utilisateurs actifs mensuels, tandis que l’assistant vocal AI de la marque atteint 146,7 millions d’utilisateurs mensuels, confirmant l’ancrage de Xiaomi dans les foyers connectés.

Les services internet, un pilier rentable

Le segment des services internet continue d’assurer une rentabilité élevée, avec un chiffre d’affaires de 9,1 milliards de RMB (+12,8 % sur un an) et une marge brute record de 76,9 %. Xiaomi voit ses utilisateurs actifs mensuels atteindre 718,8 millions dans le monde, dont **181,1 millions en Chine continentale.

Avec une stratégie basée sur l’écosystème, la marque fidélise sa base d’utilisateurs tout en monétisant mieux ses services. Une approche qui renforce son positionnement en tant qu’acteur digital global, au-delà du simple hardware.

Le pari du véhicule électrique prend forme

Xiaomi investit massivement dans l’automobile électrique. Le premier trimestre 2025 enregistre 75 869 livraisons du modèle Xiaomi SU7, générant 18,6 milliards de RMB de chiffre d’affaires pour le segment regroupant EV, IA et innovations.

La gamme s’étoffe avec l’arrivée prochaine du SUV de luxe Xiaomi YU7, tandis que le modèle SU7 Ultra, lancé en février, redéfinit les standards du haut de gamme avec des prix dépassant les 500 000 RMB. Xiaomi prévoit 350 000 livraisons pour l’année 2025 et s’appuie sur un réseau de 235 centres de vente dans 65 villes chinoises.

Récapitulatif technique

Chiffre d’affaires T1 2025 : 111,3 Mds RMB (+47,4 % YoY)

Bénéfice net ajusté : 10,7 Mds RMB (+64,5 % YoY)

Revenus smartphones : 50,6 Mds RMB (+8,9 % YoY)

Revenus IoT & lifestyle : 32,3 Mds RMB (+58,7 % YoY)

Revenus EV, IA et innovations : 18,6 Mds RMB

Livraisons SU7 : 75 869 unités

ASP smartphones : 1 211 RMB (record)

Part de marché smartphones en Chine : 18,8 % (n°1)

Utilisateurs actifs Mi Home : 106,4 M

Marge brute internet services : 76,9 %

Appareils AIoT connectés : 943,7 M (+20,1 % YoY)

Investissement R&D Q1 2025 : 6,7 Mds RMB (+30,1 % YoY)

Objectif R&D sur 5 ans : 200 Mds RMB

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.