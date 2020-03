L’Etna surveillé par l’IoT de Kerlink avec du LoraWAN.

L’entreprise Kerlink vient de placer une sonde capable de détecter la proportion de radon dans l’air au somment de l’Etna, le volcan italien le plus connu en Europe. Une sonde dotée d’une connectivité LoraWAN.

Pour rappel, la technologie LoRa® est une technologie sur laquelle on a déjà parlé. Par ailleurs, cette technologie tente de s’imposer pour devenir LA technologie des objets connectés (IoT). Toutefois, si on en parle pas souvent, cela n’empêche pas les acteurs du segment de ne pas développer des solutions incluant LoRa.

Ainsi, c’est le cas pour l’entreprise Kerlink qui propose des solutions IoT. Et cette fois, l’entreprise vient de repousser certaines limites. En effet, l’entreprise à intégrer sa station connectée Wirnet. Et mis en place de capteurs autonomes, conçus et développés par des scientifiques français, connectés à un réseau LoRaWAN® privé.

La firme nous confirme :

Ce nouveau réseau de capteurs autonomes doit permettre à terme la mesure en continu du radon. Du radon contenu dans les panaches de gaz volcanique. Des capteurs conçus et développés par des scientifiques français, connecté à un réseau LoRaWAN® privé.

L’accès aux mesures, quels que soient les conditions météorologiques ou le niveau d’activité et de dangerosité du volcan, est une avancée majeure pour les scientifiques. La Wirnet Station déployée sur l’Etna collecte les informations issues de capteurs LoRaWAN®, qui relèvent également un ensemble de données météorologiques, puis les transmet, via son module 3G intégré, au serveur LoRaWAN® de l’Université de Clermont-Ferrand où les scientifiques y analysent les données. « Les capteurs de radon transmettent leurs données en temps quasi réel. Et ce, toute l’année, au serveur LoRaWAN® de Clermont-Ferrand. Ils donnent ainsi aux volcanologues des indications supplémentaires permettant de mieux comprendre la dynamique magmatique et éruptive du volcan »

explique Laurent Royer, du Laboratoire de Physique de Clermont, unité de recherche commune de l’Université de Clermont-Auvergne et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Dès lors, il ne sera plus nécessaire d’envoyer des techniciens sur le volcan italien pour recueillir ces informations. L’occasion une fois de plus pour la technologie de démontrer ses possibilités.