Redmi Pad SE, La nouvelle tablette de Xiaomi.

Avec sa nouvelle tablette Redmi Pad SE, Xiaomi propose une nouvelle solution conçue pour les jeunes professionnels et les étudiants. Une tablette dotée d’un écran 11 pouces et qui selon la marque offre « une expérience visuelle exceptionnelle ».

Plus besoin de vous présenter le géant chinois Xiaomi. En effet, la marque a su se faire un nom ici en Europe et inondé le marché de ses produits tech. Si au départ la marque était connue par les geeks et les fan de Tech pour ses produits connecté en tout genre, Xiaomi a su séduire le public avec ses smartphones et ses tablettes. C’est dans ce dernier segment que la marque revient et fait parler d’elle.

Découverte de la Nouvelle Tablette Redmi Pad SE : Caractéristiques et Performances Exceptionnelles

La tablette Redmi Pad SE, issue de la gamme Xiaomi, vient de faire son entrée sur le marché des tablettes promettant des performances exceptionnelles et des fonctionnalités innovantes. C’est en tout cas ce que nous annonce Xiaomi. Une tablette qui tentera de concurrencer l’iPad d’Apple.

Un Design Élégant et Matériaux Haut de Gamme

La tablette Redmi Pad SE présente un design élégant et moderne, conçu pour séduire les utilisateurs soucieux de l’esthétique. Avec des dimensions de 255.5 mm x 167.1 mm et une épaisseur de seulement 7.4 mm, elle reste dans la tendance du marché pour ce type de produit. Fabriquée à partir d’un alliage d’aluminium de haute qualité, cette tablette allie robustesse et légèreté, garantissant une expérience d’utilisation agréable nous confie Xiaomi. À noter que pour rester dans le design et séduire le plus de clients, elle est disponible en trois couleurs ; noir, violet et vert.

Un Écran impressionnant pour une Expérience Visuelle Immersive

L’écran de la Redmi Pad SE se veut être un atout pour la marque. Pour se faire, la marque a opté pour un écran avec une diagonale de 11 pouces et une résolution FHD de 1900 x 1200 pixels. Par ailleurs, cet écran LCD IPS propose un ratio d’aspect de 8:5 et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. La technologie d’affichage des soins oculaires et la luminosité de 400 cd/m² contribuent à réduire la fatigue visuelle, permettant aux utilisateurs de profiter de leur contenu préféré pendant de longues périodes.

Puissance et Performances au Rendez-vous

Au cœur du système, la tablette est propulsée par le processeur Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225). Celui-ci est Associé à 4 Go de RAM pour faire tourner tout le système. Une capacité de stockage interne de 128 Go viendra compléter la configuration et permettre au propriétaire de sauvegarder fichiers, applications et contenus multimédias.

Un Appareil Photo Polyvalent et Connectivité Avancée

Côté photographie, la tablette est équipée d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, permettant de capturer des images détaillées et nettes. L’appareil photo frontal de 8 mégapixels conviendra pour les appels vidéo et les selfie.

En ce qui concerne la connectivité, la tablette offre une connectivité Wi-Fi avec les normes 802.11a/b/g/n/ac, ou si vous préférez, du Wi-Fi 5. Présent également, le Bluetooth 5.2 pour une connectivité sans fil avancée pour connecter un casque audio Bluetooth. De plus, la tablette prend en charge la technologie USB Type-C, permettant un transfert de données rapide et une charge rapide. Enfin, la batterie choisie par Xiaomi est une batterie d’une capacité de 8000 mAh

Prix et Disponibilité.

Le Redmi Pad SE sera disponible le 25 août en 4GB+128GB et en Gris au prix public conseillé de €199.