Xiaomi MIX Fold 4 : Révolution dans le monde des smartphones pliables

L’arrivée du Xiaomi MIX Fold 4 marque un tournant dans l’univers des smartphones pliables. Ce modèle propose des avancées technologiques notables en termes de poids et de polyvalence, consolidant ainsi la position de Xiaomi sur ce marché.

Xiaomi, une marque reconnue pour son innovation technologique, continue de repousser les limites avec le Xiaomi MIX Fold 4. Connu pour ses smartphones à la pointe de la technologie, le constructeur enrichit son catalogue avec ce nouveau modèle.

Xiaomi MIX Fold 4, Conception légère et innovations structurelles

Le Xiaomi MIX Fold 4 se distingue par sa conception légère et ses avancées technologiques. La nouvelle génération de la charnière propriétaire de Xiaomi a permis une réduction significative du poids et du volume. Grâce à des matériaux à haute résistance et à un mécanisme de transmission en acier céramique carbone résistant à l’usure, la fiabilité de la charnière a été améliorée. Le volume total de la charnière a été réduit de 34%, avec une épaisseur de 4,59 mm en mode déplié et de 9,47 mm en mode plié. Ce design offre aux utilisateurs une expérience légère.

Architecture tout carbone et durabilité

Pour la première fois, le Xiaomi MIX Fold 4 adopte une architecture entièrement en carbone. La plaque de flottaison de la charnière, la plaque de support de l’écran et le compartiment de la batterie de la plaque intermédiaire sont tous moulés avec précision en fibre de carbone T800H. Cela améliore la résistance et la durabilité globales tout en réduisant le poids de l’appareil. La fibre de carbone offre une performance de traction et une fiabilité accrues, garantissant une expérience plus sûre et plus légère aux utilisateurs.

Performances et autonomie optimisées

Le Xiaomi MIX Fold 4 est équipé de la dernière plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 3 et d’un système de refroidissement innovant 3D. La batterie haute capacité de 5100mAh utilise une technologie d’anode en silicium-carbone de nouvelle génération, augmentant la densité énergétique. Le système de gestion de la batterie Xiaomi Surge contrôle efficacement les processus de charge et de décharge, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. La charge rapide filaire de 67W et sans fil de 50W assurent un équilibre entre la rapidité de charge et la santé de la batterie. De plus, le nouvel écran utilisant le matériau lumineux E7 et la technologie Pol-less Plus réduisent la consommation d’énergie.

Connectivité avancée et écrans de haute qualité

En termes de connectivité, le Xiaomi MIX Fold 4 est doté d’une architecture d’antenne puissante et de puces d’amélioration de signal Xiaomi Surge T1. Il prend en charge la communication par satellite bidirectionnelle et les bandes de communication mondiales, assurant une connectivité fluide même dans les zones reculées. Il propose deux écrans phares : un écran intérieur de 7,98 pouces avec une résolution de 2488×2244 et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120Hz, et un écran extérieur de 6,56 pouces avec une résolution de 2520×1080, tous deux offrant des performances visuelles.

Système de caméra Leica et expérience utilisateur

Le Xiaomi MIX Fold 4 intègre un système de caméra quad Leica couvrant toutes les focales. La caméra principale de 50MP utilise un capteur à haute gamme dynamique Light Fusion 800, offrant une reproduction des couleurs précise et une bonne rétention des détails. Les autres lentilles comprennent une ultra grand-angle de 12MP et une téléphoto flottante Leica de 50MP, permettant des effets de portrait et de macro-photographie. L’intégration de l’IA avec le Xiaomi HyperOS améliore les scénarios de prise de vue complexes, offrant une expérience photographique complète.

Récapitulatif technique

Épaisseur dépliée : 4,59 mm

4,59 mm Épaisseur pliée : 9,47 mm

9,47 mm Processeur : Snapdragon® 8 Gen 3

Snapdragon® 8 Gen 3 Batterie : 5100mAh, technologie d’anode en silicium-carbone

5100mAh, technologie d’anode en silicium-carbone Charge rapide : 67W filaire, 50W sans fil

67W filaire, 50W sans fil Écran intérieur : 7,98 pouces, résolution 2488×2244, taux de rafraîchissement 1-120Hz

7,98 pouces, résolution 2488×2244, taux de rafraîchissement 1-120Hz Écran extérieur : 6,56 pouces, résolution 2520×1080, taux de rafraîchissement 120Hz

6,56 pouces, résolution 2520×1080, taux de rafraîchissement 120Hz Système de caméra : Quad caméra Leica (50MP principale, 12MP ultra grand-angle, 50MP téléphoto flottante)

Quad caméra Leica (50MP principale, 12MP ultra grand-angle, 50MP téléphoto flottante) Technologie de refroidissement : Système de refroidissement 3D de 11,912 mm²

Système de refroidissement 3D de 11,912 mm² Connectivité : Prise en charge des bandes de communication mondiales, communication par satellite bidirectionnelle

Prise en charge des bandes de communication mondiales, communication par satellite bidirectionnelle OS : Xiaomi HyperOS

