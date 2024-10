Test: Redmi Note 13 Pro +

Pour la première fois, la série Redmi propose un écran incurvé, et c’est avec le Redmi Note 13 Pro+ que nous avons l’opportunité de le découvrir. Ce smartphone promet de redéfinir l’expérience utilisateur avec un design plus élégant et une technologie avancée. Plongez dans notre test complet pour voir ce que ce modèle a réellement sous le capot, et si ses performances sont à la hauteur de ses promesses.

Préambule.

À l’origine, Redmi n’était qu’une série de smartphones lancée par Xiaomi. Aujourd’hui, Redmi est devenue une marque distincte, axée sur des smartphones plus abordables, tout en restant étroitement liée à Xiaomi. Les deux marques partagent ainsi des ressources telles que la recherche et développement, la chaîne de production, ainsi que l’écosystème logiciel HyperOS, le système d’exploitation basé sur Android développé par Xiaomi. Avec sa gamme Note, Redmi vient directement concurrencer la série Galaxy A de Samsung. La marque s’efforce d’offrir des smartphones compétitifs en termes de prix, tout en garantissant une qualité et des performances solides.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Version de l’OS : Android 14

Interface : HyperOS

Écran : AMOLED 6,67 pouces 120Hz

Définition : 2712×1220 pixels

Densité de pixels : 446 ppp

Processeur (CPU) : MediaTek Dimensity 7200-Ultre (Octa-Core 2,8 GHz)

Puce graphique (GPU) : Mali-G610

RAM : 12 Go

Mémoire interne : 512 Go

Caméra arrière : 200 Mégapixels (Grand angle, F1.65) 8 Mégapixels (Ultra grand angle, F2.2) 2 Mégapixels (macro, F2.4)

Caméra frontale : 16 Mégapixels (F2.4)

Connectivité : 4G 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC

Sim : nano sim (2x) + eSIM

Ports : USB Type C 3.2

Batterie : 5000 mAh (Charge HyperCharge 120W)

Dimensions : 161,4 x 74,2 x 8,9 mm

Poids : 204,5 g

Étanchéité : IP68

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Adaptateur (120 W)

Câble USB Type-C

Outil d’extraction de carte SIM

Étui de protection

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Commençons par une présentation générale du Redmi Note 13 Pro+. À l’avant, on découvre le premier écran incurvé de la série Redmi, un AMOLED de 6,67 pouces. Cet écran est doté d’un petit poinçon en haut pour la caméra frontale et protégé par la technologie Gorilla Glass Victus. Aucun bouton physique n’est présent sur la façade, le lecteur d’empreintes digitales étant intégré directement sous l’écran.

Les boutons de contrôle sont situés sur le côté droit de l’appareil, tandis que le côté gauche est complètement épuré. L’écran incurvé permet de réduire la finesse des bordures, accentuant l’élégance du cadre.

En bas de l’appareil, on trouve un connecteur USB Type-C et un emplacement double SIM pour deux cartes nano-SIM. À droite de ce port, se situe un premier haut-parleur. Le deuxième haut-parleur est positionné en haut de l’appareil, aux côtés d’un micro et d’un émetteur infrarouge.

À l’arrière, on remarque uniquement les trois capteurs photo accompagnés d’un flash LED. Côté design, notre modèle de test arbore un élégant look bicolore, avec un cadre en gris alu et un dos « moonlight white » qui confère à l’appareil un style distinctif.

Installation / Configuration.

Pour commencer, insérez votre carte nano-SIM dans le tiroir situé en bas de l’appareil. Utilisez la petite clé fournie pour retirer le tiroir. Ce dernier dispose de deux emplacements pour des cartes nano-SIM, mais aucun pour une carte microSD. Cependant, vous avez également la possibilité d’utiliser une eSIM.

Concernant la configuration, comme sur tout smartphone Android, il suffit d’allumer l’appareil et de suivre les étapes guidées : connexion au Wi-Fi, configuration du compte Google, transfert des données, etc. Une fois ces étapes complétées, vous accéderez à la nouvelle interface HyperOS de Xiaomi.

Pendant la configuration, vous aurez la possibilité de transférer les données de votre ancien smartphone vers le nouveau grâce à l’application Mi Mover, ce qui vous permettra de démarrer directement avec un téléphone prêt à l’emploi.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Redmi Note 13 Pro+

Wifi (ax/ac/n)

Casque Samsung Galaxy Buds2 Pro (Bluetooth 5.3)

Google Pay (NFC)

Mesures.

Pour commencer, nous allons tester ce Redmi Note 13 Pro+ avec différent benchmark.

Antutu BenchMark CPU 220 284 points Antutu BenchMark 724 973 points Antutu 3DBench Seasons – Vulkan: 6,36 fps

Coastline – Vulkan: 8,55 fps Geekbench 6 Single-core: 1128 points

Multi-core: 2669 points 3d Mark Wild Life Extreme: 1 204 points

Wild Life Extreme Stress: 1 200 points

Wild Life: 4 283 points

Wild Life Stress: 4 374 points Basemark GPU Vulkan (etc2): 29865 points

Moyenne FPS: 298,66 PC Mark Work 3.0: 12148 points Stockage – Utilisation système 7,38 % (37,8 Go / 512 Go)

Utilisation.

Le Redmi Note 13 Pro+ s’est montré très performant pour une utilisation quotidienne standard, qu’il s’agisse de la navigation web, des appels, des messages ou des réseaux sociaux. Son écran AMOLED de 120 Hz offre une expérience visuelle fluide, et aucune latence ou problème notable n’a été rencontré lors de l’utilisation des jeux les plus populaires. L’écran est clairement l’un des points forts de l’appareil.

En tant que spécialistes des connexions sans fil, nous avons porté une attention particulière aux performances de connectivité. Le Redmi Note 13 Pro+ est compatible avec le Wi-Fi 6 (802.11ax) ainsi que les normes Wi-Fi précédentes (802.11a/b/g/n/ac). Lors de nos tests sur un réseau Wi-Fi 6, nous avons été impressionnés par la stabilité de la connexion et la vitesse de transfert. Aucun problème de connexion n’a été constaté, et la portée du signal s’est avérée similaire à celle de nos autres appareils. De plus, la reconnexion automatique au réseau Wi-Fi s’effectue de manière extrêmement rapide dès que le téléphone détecte un signal.

En ce qui concerne le Bluetooth, nous avons utilisé des Galaxy Buds2 Pro, qui prennent en charge la version 5.3 de la technologie. L’appairage s’est effectué sans encombre, et les connexions suivantes étaient tout aussi rapides et stables, sans aucune déconnexion.

Pour les paiements sans contact via NFC, nous avons configuré Google Pay et testé la fonctionnalité tout au long de la semaine. Aucun souci n’a été rencontré lors de nos paiements quotidiens, le processus étant fluide et fiable.

Autonomie.

Le Redmi Note 13 Pro+ est équipé d’une généreuse batterie de 5000 mAh, lui permettant de tenir une journée complète en utilisation classique (navigation, appels, messagerie, streaming, jeux, etc.). En fin de journée, il nous restait environ 26 % de batterie.

Et pour les moments où une recharge est nécessaire, la technologie de charge rapide 120W se montre très efficace, permettant de recharger le téléphone à 100 % en seulement 23 minutes. Cela dit, avec cette autonomie limitée à une journée, il sera indispensable de recharger le téléphone quotidiennement, et oublier son chargeur pour un week-end pourrait vite devenir problématique.

Rendu des caméras.

Le Redmi Note 13 Pro+ se défend bien sur le plan photographique grâce à ses trois capteurs. Le capteur principal de 200 mégapixels capture des images de bonne qualité en mode standard, et le mode 200 MP offre la possibilité de recadrer les photos tout en conservant une netteté appréciable. Le téléphone permet de passer facilement entre différents niveaux de zoom, allant de x0.6 à x4, en un seul clic.

Les couleurs sont précises et les contrastes bien gérés, produisant des clichés vivants. Que ce soit pour des photos en plein jour ou en faible luminosité, le Redmi Note 13 Pro+ parvient à offrir de bons résultats, même pour ceux qui ne sont pas des experts en photographie. Voici quelques exemples de clichés pris avec différents niveaux de zoom, en conditions de jour et de nuit.

Prise de vue de jour :

Prise de vue de nuit :

Conclusion.

En résumé, le Redmi Note 13 Pro+ se distingue par un design réussi et raffiné. Bien que les écrans incurvés puissent sembler un peu dépassés pour certains, mais l’intégration harmonieuse dans le châssis de l’appareil lui confère un aspect premium et assure une prise en main agréable. Disponible en quatre coloris (blanc, gris, noir et bleu), il offre des options de personnalisation pour tous les goûts. Le capteur d’empreintes sous l’écran est rapide et précis, avec un taux d’erreur relativement bas. L’écran AMOLED de 120 Hz assure une fluidité plaisante, même si l’appareil montre quelques signes de ralentissement sous une utilisation intensive. La luminosité de l’écran est également adéquate pour une utilisation quotidienne.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 5000 mAh garantit une durée de vie suffisante pour couvrir une journée complète d’utilisation normale, avec une recharge nécessaire en fin de journée. Ce modèle devrait ainsi satisfaire de nombreux utilisateurs pour leurs besoins quotidiens.

L’inclusion d’accessoires dans la boîte est un autre point fort : alors que d’autres marques négligent parfois ces détails, le Redmi Note 13 Pro+ arrive avec un chargeur et une protection en silicone, vous permettant de commencer à l’utiliser immédiatement. Avec son chargeur de 120W, il bénéficie également de performances de charge rapide, garantissant une recharge efficace et pratique.

Points Positifs Points Négatifs + Charge rapide 120W – Photo de nuit + Accessoires fournis – Autonomie + IP68

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 17,8/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :