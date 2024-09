Test: Xiaomi 14

Xiaomi frappe à nouveau avec le Xiaomi 14, un smartphone compact, doté de composants haut de gamme et d’un capteur photo signé Leica. Positionné comme un rival direct du Samsung S24, ce modèle cherche à s’imposer dans le segment des téléphones premium. Nous avons pris le temps de le tester en profondeur, et voici ce que nous en pensons.

Préambule.

Xiaomi s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de l’électronique grand public, notamment grâce à sa gamme de smartphones. La marque ne s’arrête pas là et propose aujourd’hui une large variété de produits connectés, incluant des trottinettes électriques, des objets pour la maison intelligente et bien plus. Avec cette diversification, Xiaomi continue d’étendre son influence internationale, consolidant sa position parmi les leaders mondiaux des smartphones.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Version de l’OS : Android 14

Interface : HyperOS

Écran : AMOLED 6,36 pouces 120Hz

Définition : 2670​x1200 pixels

Densité de pixels : 460 ppp

Processeur (CPU) : Snapdragon 8 Gen 3 (Octa-core Max 3,3GHz)

Puce graphique (GPU) : Qualcomm Adreno 750

RAM : 12 Go

Mémoire interne : 512 Go (également disponible en 256 Go)

Caméra arrière : LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1,6-2,2/14-75 ASPH. 50 Mégapixels (Grand angle équivalent 23mm, F1.6) 50 Mégapixels (Ultra grand angle équivalent 14 mm, F2.2) 32 Mégapixels (Téléobjectif équivalent 75mm, F2.0)

Caméra frontale : 32 Mégapixels (équivalent 22mm, F2.0)

Connectivité : 4G 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC

Sim : nano sim (2x) + eSIM

Ports : USB Type C 3.2

Batterie : 4610 mAh (Charge HyperCharge 90W & HyperCharge sans fil 50W)

Dimensions : 152,8 x 71,5 x 8,2 mm

Poids : 193 g

Étanchéité : IP68

Contenu de la boîte:

Xiaomi ne néglige pas les accessoires, un aspect souvent mis de côté par la concurrence. Dans la boîte, vous trouverez :

Xiaomi 14

Adaptateur (90 W)

Câble USB Type-C

Outil d’extraction de carte SIM

Étui de protection

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Le Xiaomi 14 se distingue par son design soigné et minimaliste. À l’avant, l’écran AMOLED compact de 6,36 pouces capte immédiatement le regard avec son poinçon discret abritant la caméra frontale. L’écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus, garantissant une robustesse accrue face aux chocs et rayures.

Le design général de l’appareil reflète une esthétique sobre mais élégante. Le cadre en aluminium brillant contraste avec le dos en polycarbonate mat, conférant au smartphone une allure à la fois moderne et épurée. Les finitions sont disponibles en trois coloris élégants : noir, blanc et vert, permettant à chacun de trouver un style à son goût.

Les boutons de volume et d’alimentation sont situés sur le côté droit de l’appareil, assurant une prise en main facile. La tranche inférieure comprend un connecteur USB Type-C, un emplacement double SIM pour cartes nano-SIM, et un haut-parleur. À l’arrière, le bloc photo signé Leica attire l’attention, avec une proéminence qui ne passe pas inaperçue. Bien que certains puissent trouver cet élément un peu trop prononcé, cela reste un compromis pour offrir des performances photographiques de haut niveau.