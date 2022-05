Les objets connectés pour votre piscine en 2022.

Vous aimez écouter de la bonne musique lorsque vous vous baignez ? Cette enceinte Bluetooth portable flottante est faite pour vous. Cet appareil vous offre une qualité sonore exceptionnelle, avec des basses profondes et un son stéréo surround à 360°. En plus d’être une enceinte, cet appareil peut aussi être utilisé comme veilleuse afin que vos enfants puissent rester à l’écart de l’obscurité la nuit. Il intègre 8 modes de lumières qui danseront au rythme de la musique. Équipé de la technologie Bluetooth 5.0, il vous assure une connexion plus stable et plus rapide, avec une portée allant jusqu’à 25 m. Il est compatible avec la grande majorité des appareils connectés.