Xiaomi Mix Fold 4, le cosntructeur chinois annonce son nouveau smartphone pliable.

L’annonce de l’arrivée prochaine du Xiaomi Mix Fold 4 attire déjà l’attention dans le monde de la technologie. Ce modèle pourrait concurrencer les leaders du marché des téléphones pliables.

Xiaomi est une entreprise chinoise reconnue pour ses innovations en matière de smartphones. La marque s’est forgée une réputation solide grâce à ses produits performants et abordables.

Un Design Ultra-Mince pour le Mix Fold 4

Le Xiaomi Mix Fold 4 se distingue par son design ultra-mince. Selon les informations disponibles, ce modèle serait le plus fin des téléphones pliables, avec une épaisseur de 9 mm une fois plié. Cette caractéristique pourrait le démarquer de ses concurrents comme le Samsung Galaxy Fold 6, qui est plus épais.

Selon les rumeurs , la marque enrichit sa gamme avec un écran AMOLED de 8,03 pouces, promettant une qualité d’image élevée. La gamme du constructeur s’agrandit avec un appareil à la pointe de la technologie.

Des Performances Techniques Prometteuses

Le Xiaomi Mix Fold 4 devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3, garantissant puissance et fluidité. La marque étoffe son catalogue avec des caractéristiques techniques solides, incluant une mémoire de stockage allant jusqu’à 1 To et une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge sans fil.

Ce modèle comprend également un appareil photo principal de 50 MP signé Leica, reconnu pour la qualité de ses optiques, ce qui pourrait améliorer les performances photographiques.

Une Sortie Mondiale Annoncée

La sortie mondiale du Xiaomi Mix Fold 4 est prévue pour le 12 juillet. Contrairement aux modèles précédents, celui-ci sera disponible à l’échelle internationale, ce qui représente une première pour Xiaomi dans le secteur des téléphones pliables. Cette expansion globale pourrait accroître la compétitivité de Xiaomi sur le marché des smartphones haut de gamme.

Récapitulatif Technique

Caractéristiques Techniques du Xiaomi Mix Fold 4 :