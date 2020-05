Le Lancement du Huawei Y9s a débuté.

Dévoilé en fin d’année l’année passée, ce smartphone de milieu de gamme annoncé par Huawei est désormais commercialisé. Pour rappel, ce modèle hérite d’un processeur Hisilicon Kirin 710F 8-core cadencé à 4×2.2 GHz Cortex-A73 + 4×1.7 GHz Cortex-A53.

En matière de téléphone, on vous parle souvent des haut de gamme, des bolides de course des marques. Ceux qui ont le plus gros processeur, le plus de mémoire, les appareils-photo les plus performants. Des modèles comme les Samsung S30, Huawei P40 Pro… Des téléphones dont le prix désormais dépasse ou frôle les 1000€.

Pourtant tout le monde n’est pas prêt à acheter ce type de smartphone. Et bien souvent, les produits qui ont la cote en terme de vente ce sont les milieux de gamme. Huawei comme les autres constructeurs le savent et proposent de gamme plus abordable.

C’est le cas chez Huawei avec certes les versions « Lite » de ses haut de gamme, mais aussi avec sa gamme « Y ». Une gamme qui propose des smartphones dont les prix vont de 100 à 250€.

Huawei Y9s, un milieu de gamme bien fourni.

Et bonne nouvelle pour ce segment, la marque chinoise vient de commercialiser son tout nouveau Huawei Y9s. Un successeur du Huawei Y9 qui est déjà en vente depuis plusieurs mois. Pour le moment, c’est l’Inde, qui va profiter de ce nouveau modèle. Le pays étant un marché porteur pour cette gamme de smartphones, c’est donc en toute logique que Huawei l’a choisi. Cependant, le téléphone devrait ensuite arriver chez nous également.

Petit rappel concernant ce smartphone.

Dévoilé en novembre, ce Huawei Y9s embarque avec lui un processeur 8-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 + 4×1.7 GHz Cortex-A53). Il est accompagné d’un Processeur graphique GPU Mali-G51 MP4. Le téléphone embarque également pas moins de 6 Go de mémoire et une capacité de stockage de 128 Go. Capacité qui pourra par ailleurs être étendue de 51Go via un lecteur de carte microSD.

Huawei Y9s, Connectivité 5G absente.

Sur ce milieu de gamme, Huawei a fait l’impasse de la 5G. En revanche on trouve de la 4G, du Wi-Fi 802.11b/g/n, mais pas de 802.11ac ou ax. Pas de NFC et de technologie de charge à induction non plus. Pour le Bluetooth, l’utilisateur pourra s’appuyer sur du Bluetooth 4.2, LE supportant le protocole A2DP.

La charge du smartphone se fera via un port USB-C pour une batterie 4000 mAh. Enfin, sachez que ce téléphone propose un écran 6.59 pouces Full HD+.

Enfin pour ceux qui aime prendre des photos depuis leur smartphone, cet appareil propose un triple capteur arrière de 48 MP, f/1.8, 8 MP, f/2.4 et 2 MP, f/2.4. Le téléphone est proposé au prix de 19 990 roupies en Inde soit environ 245€.

C’est d’ailleurs très certainement le prix auquel il devrait être proposé chez nous quand il sortira.