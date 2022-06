Smoke-Control, Nice propose un dispositif incendie connecté.

Avec son détecteur de fumée Smoke-Control, la marque française Nice propose une nouvelle solution domotique qui vous permettra d’éviter les incendies ou du moins d’être alerté quand celui-ci se déclare.

Nice, leader mondial des solutions pour l’habitat intelligent, la sécurité et l’automatisation de la maison et du bâtiment proposent un nouveau dispositif à venir installer à la maison dans son système domotique. La marque qui propose déjà des stores électriques connectés ou des systèmes de portes de garage connectés franchit un nouveau cap cette fois, celui de la sécurité.

Smoke-Control, un système anti incendie connecté.

Le dispositif au premier abord est semblable à n’importe quel dispositif anti incendie. Il est équipé d’un capteur optique et d’un capteur de température. Deux capteurs qui ont pour rôle de détecter le plus tôt possible, la présence de fumée ou le début d’un incendie.

La détection de fumée est signalée par un signal sonore ainsi que par un clignotement par LED. Mais en plus, le boitier est doté d’une solution Z-Wave que vous pourrez associer à votre réseau domotique.

De la sorte, lorsque le dispositif détectera de la fumée ou une variation de température trop excessive, il enverra directement une alerte sur le téléphone de l’utilisateur. Et ce ou que vous soyez, à la maison ou au travail. Il vous sera alors possible de téléphoner directement aux pompiers ou à toute personne présente à la maison pour intervenir.

Il sera en outre possible d’associer l’alarme reçue avec votre domotique si jamais vous avez équipé votre maison ou votre établissement d’un système anti incendie comme des jets d’eau ou autre. Le Smoke-Control peut en outre être associé à la box Yubi Home de l’entreprise pour interagir avec tous les autres dispositifs domotiques de la maison. Le boitier est alimenté par des piles et est équipé d’un système de fixation qui vous permettra de venir le fixer au plafond.

Prix et Disponibilité.

Le Smoke-Control est d’ores et déjà commercialisé et disponible aux alentours des 100€.